Le marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% pour atteindre 4 151,8 millions de dollars américains de 2021 à 2028

La liste des entreprises – Marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés

Groupe SSI Schäfer Swisslog Holding AG Système Logistique SPA Bastien Solutions Daifuku Co. Ltd. Groupe Kardex Knapp SA Mecalux SA Vanderland Industries Autocrib inc.

Aperçu du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés

La demande croissante d’une chaîne d’approvisionnement efficace dans tous les secteurs alimente la croissance du marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés

La numérisation rapide à travers le monde parmi tous les secteurs verticaux de l’industrie, associée à un taux de production considérablement élevé, pousse les organisations à s’appuyer davantage sur les machines pour une productivité et une précision accrues. En cette ère d’automatisation, les machines automatisées et programmées jouent un rôle essentiel dans la réduction des coûts et du temps associés et offrent des fonctionnalités supplémentaires de contrôle, de surveillance et de sécurité.

Une chaîne d’approvisionnement est l’une des principales sources d’avantage concurrentiel pour les entreprises qui pilotent leurs activités. Les systèmes de chaîne d’approvisionnement ont acquis une importance plus large et vitale au cours des dernières années en raison de la forte concurrence sur le marché basé sur les produits. Une chaîne d’approvisionnement solide assure un bon équilibre entre l’offre et la demande d’un produit sur le marché. Ainsi, de nombreux secteurs verticaux tels que l’automobile, l’alimentation et les boissons, l’électronique et les semi-conducteurs, le commerce électronique, les produits chimiques, l’aérospatiale, la vente au détail et les produits pharmaceutiques assurent une chaîne d’approvisionnement solide pour atteindre leurs clients. Le système de stockage et de récupération automatisé prend en charge le flux opérationnel de la chaîne d’approvisionnement au stade initial. ASRS est appliqué dans les applications de traitement des commandes et de gestion des stocks à rotation lente et moyenne, garantissant une efficacité accrue. Ainsi,

Aperçu du marché basé sur le type

Sur la base du type, le marché des systèmes de stockage et de récupération automatisés est en outre segmenté en système de stockage et de récupération automatisé à charge unitaire, système de stockage et de récupération automatisé à mini charge, carrousels verticaux, carrousels horizontaux, modules de levage verticaux, magasin automatique et autres. Les modules de levage vertical sont les systèmes automatisés de nouvelle génération principalement utilisés dans les applications industrielles pour le tri, le stockage et la récupération d’articles pour un opérateur dans un entrepôt. Ces systèmes jouent un rôle important en robotique, où ils sont utilisés pour guider les robots autonomes, également appelés «robots à navigation autonome». Diverses industries, notamment l’électronique, l’automobile, l’aérospatiale, les produits pharmaceutiques et l’électronique, sont soucieuses de réduire les processus à forte intensité de main-d’œuvre, d’augmenter la précision et la vitesse de la tâche de stockage et de récupérer leurs produits chaque fois que nécessaire.