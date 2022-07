Le marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe devrait connaître la plus forte croissance en 2028

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse et la projection de la croissance du «marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe» d’ici 2028. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des principales entreprises du secteur des systèmes de stationnement intelligents en Europe. Avec l’étude de marché classée Europe Smart Parking Systems basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit un portefeuille d’acteurs de premier plan ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

Le stationnement a été un problème difficile, en particulier dans le paysage urbain, où 30 à 40 % de tous les embouteillages sont principalement causés par des conducteurs qui ont du mal à trouver une place de stationnement. L’augmentation du nombre de véhicules circulant sur la route, l’augmentation de la taille des véhicules dans le segment de luxe et la diminution de l’espace de stationnement disponible influencent la congestion du trafic, ce qui en fait un problème alarmant à l’échelle mondiale. De plus, la disponibilité limitée des données nécessaires pour guider les décisions d’un conducteur a tendance à faire perdre beaucoup de temps, alimentant par la suite les problèmes de stationnement dans les zones urbaines. Cela provoque également des dommages environnementaux tels que l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone, la pollution sonore et la contamination des sols. Quelque part, ces problèmes liés au stationnement ont également un impact sur les revenus des entreprises locales dans les zones urbaines. En raison de l’indisponibilité d’espaces de stationnement appropriés, de nombreux magasins de détail locaux ont tendance à perdre d’énormes affaires, ce qui a un impact direct significatif sur leurs revenus.

Cette section de la couverture du rapport identifie divers fabricants clés du marché Europe Systèmes de stationnement intelligents. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les associations sur lesquelles les acteurs se concentrent pour lutter contre la concurrence sur le marché européen des systèmes de stationnement intelligents. Le rapport d’analyse sur le marché des systèmes de stationnement intelligents en Europe fournit une analyse approfondie et significative du marché. Avant tout, le rapport de marché intègre les principaux acteurs du marché – Amano McGann, Inc., Cisco Systems, Inc., Kapsch, Nedap N.V, Parkmobile, LLC, Parkmobile, LLC, Skidata AG, Smart Parking Ltd., Swarco AG, SWARCO AG, Urbiotica, Xerox Corp.

Une ville intelligente utilise la puissance de la technologie pour exécuter les processus de manière efficace et fluide, faisant du système de stationnement intelligent un élément essentiel de son cadre. La technologie intelligente possède un pouvoir important pour maximiser les actifs les plus critiques de ses clients et enregistrer un développement responsable en offrant une meilleure efficacité, une croissance des revenus, contribuant à un avenir durable. Le graphique ci-dessous illustre la part des investissements réalisés dans divers aspects critiques des villes intelligentes, où le transport intelligent affiche une croissance significative de ses investissements. Le stationnement étant la préoccupation majeure dans le secteur des transports modernes, on s’attend à ce qu’il suscite une grande attention dans les années à venir. L’un des aspects les plus utiles d’une ville intelligente consiste à utiliser la technologie pour réduire les problèmes de circulation et de stationnement.

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché Europe Smart Parking Systems. Ainsi qu’une étude des revenus des entreprises au cours des trois à cinq dernières années fournit également la base pour prévoir la taille du marché (2021-2028) et son taux de croissance. L’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse d’impact du covid-19 et l’analyse SWOT sont également mentionnées pour comprendre les facteurs ayant un impact sur le comportement des consommateurs et des fournisseurs.

Le marché des systèmes de stationnement intelligents a été segmenté comme suit :

Marché des systèmes de stationnement intelligents – par sites de stationnement

Hors rue

Dans la rue

Marché des systèmes de stationnement intelligents – par type de véhicule

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Marché des systèmes de stationnement intelligents – par industries des utilisateurs finaux

Moyens de transport

Gouvernement et municipalités

Institutions commerciales

Institutions corporatives

Analyse de production :

Analyse SWOT des principaux acteurs clés de l'industrie de l'emballage en papier flexible basée sur les forces, les faiblesses, les environnements internes et externes de l'entreprise, les opportunités et les menaces. Il comprend également la production, les revenus, le prix moyen des produits et les parts de marché des principaux acteurs. Ces données sont ensuite détaillées avec la distribution de base de fabrication, la zone de production et le type de produit.