Le marché des systèmes de séchage UV d’une valeur de 5 153,2 millions de dollars d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché du système de séchage UV jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par application et utilisateur final », le marché devrait passer de 2 817,2 millions de dollars US en 2021 à 5 153,2 millions de dollars US. d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,0 % de 2021 à 2028.

Les procédés de revêtement conventionnels sont soumis à diverses réglementations gouvernementales car bon nombre de ces applications de revêtement présentent des risques pour la santé et la sécurité. Leur exposition cause plusieurs problèmes de santé aux travailleurs de l’industrie de la peinture, tels que des maux de tête, une mauvaise qualité du sommeil, une faiblesse musculaire et des problèmes de mémoire. De plus, les peintures et revêtements anticorrosion sont constitués de composés organiques volatils (COV). La haute pression des revêtements permet aux molécules de s’évaporer dans l’air, entraînant des maladies telles que le cancer et d’autres problèmes de santé graves. Par conséquent, les gouvernements ont impliqué des réglementations strictes sur ces types de revêtements. Cependant, comme les revêtements à séchage UV ne présentent pas ces inconvénients, des réglementations gouvernementales strictes soutiennent fortement la croissance du marché des systèmes de séchage UV pour les applications de revêtement et de finition.

De nombreux adhésifs utilisés pour le processus de collage et d’assemblage dans le segment industriel libèrent des COV. Plusieurs organismes gouvernementaux à travers le monde ont mis en place des réglementations sur l’émission de contenu en COV. Par exemple, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a approuvé l’article 183(e) de la Clean Air Act qui limite l’utilisation de produits qui libèrent plus de 80 % des émissions de COV. Ces réglementations strictes imposées par les organismes gouvernementaux ont influencé la demande de revêtements à séchage UV par rapport aux solutions de revêtement traditionnelles, ce qui stimule le marché des systèmes de séchage UV.

En Amérique du Nord, le plus grand avantage avec les pays avancés et développés est l’exposition et la sensibilisation aux technologies émergentes sur le marché. La sensibilisation aux avantages des nouvelles technologies et aux avantages du séchage UV par rapport aux systèmes de séchage traditionnels contribue à une adoption élevée du séchage UV dans la région et influence ainsi la croissance du marché des systèmes de séchage UV. En Europe, de fortes innovations ont lieu dans les applications du séchage UV. Par exemple, il existe des innovations dans l’impression textile européenne utilisant des encres pigmentées à séchage UV et la fixation en ligne dans l’impression à jet d’encre. De plus, en 2017, Fujifilm a annoncé la présentation d’Illumina, un système de durcissement UV LED retrofit, sur le marché européen. Grâce à ces innovations, le marché des systèmes de séchage UV va se développer dans la région et soutenir la génération de revenus plus élevée pour les entreprises du séchage UV et alimenter la croissance du marché des systèmes de séchage UV.

L’augmentation de la demande de PCB de diverses industries, telles que l’électronique et l’automobile, influence l’augmentation de la demande de PCB à travers le monde. Les fabricants d’électronique grand public, de gadgets portables, tels que les montres intelligentes contenant des puces et des capteurs flexibles, voient de nouvelles perspectives grâce à l’Internet des objets (IoT). Les percées dans la conception des dispositifs et la technologie de fabrication ont un impact favorable sur la production de PCB à travers le monde. Ainsi, l’augmentation de la production de PCB propulse la demande de procédés de collage et d’assemblage de la part des fabricants. De plus, la demande de collage de verre devrait augmenter dans les secteurs d’utilisation finale tels que l’électronique, les meubles et les transports, ce qui alimenterait la croissance du marché pour le segment des applications de collage et d’assemblage UV au cours de la période de prévision.

L’autre segment du marché des systèmes de séchage UV comprend les aliments et les boissons, la fabrication, l’emballage, le bois et autres. Le système de séchage UV est utilisé dans ces applications à différentes fins telles que le collage et l’assemblage, la désinfection et l’impression. Avec les fonctionnalités avancées fournies par les systèmes de séchage UV par rapport au système de séchage conventionnel, diverses entreprises ont opté pour ce système comme méthode de séchage pour un séchage plus rapide. Ces raisons soutiendront la croissance des systèmes de séchage UV actuellement et dans les années à venir. Par exemple, le système de séchage UV dans l’industrie agroalimentaire est de plus en plus utilisé pour désinfecter les eaux souterraines et de surface contaminées. Ils sont également activement utilisés pour traiter les aliments et les matériaux d’emballage qui passent par les bandes transporteuses pour assurer la sécurité du produit avant d’atteindre le consommateur final. Ces facteurs propulsent la demande de systèmes de séchage UV dans l’industrie alimentaire et des boissons au fil des ans. De plus, l’adoption croissante de systèmes de séchage UV pour les applications de collage dans l’industrie du bois en raison de sa nature à séchage rapide propulse davantage la croissance du marché.

La liste des entreprises – Marché du système de séchage UV

Phoseon Technology, Nordson, Heraeus, Dymax et IST Metz GmbH sont des acteurs clés opérant sur le marché des systèmes de séchage UV. Plusieurs acteurs importants du marché ont été analysés au cours de cette étude pour obtenir une vision globale du marché et de son écosystème. En raison de la nature très fragmentée du marché mondial des systèmes de séchage UV avec la présence d’un grand nombre d’acteurs régionaux et locaux dans le monde répondant à la demande locale, certains acteurs mondiaux et des acteurs se concentrant uniquement sur une catégorie de produits spécifique, la liste de cinq acteurs clés basée sur sur un critère commun tel que le chiffre d’affaires n’est pas envisageable.

Le président d’AMS Spectral UV, Rich Bennett, a annoncé le retour de l’entreprise non seulement en tant que fondateur, mais en tant que sponsor platine de Print UV 2022 du 16 au 18 mars au Wynn Encore.

Phoseon Technology a annoncé un partenariat avec American Ultraviolet pour l’avancement du séchage LED sur tous les marchés du séchage UV.

