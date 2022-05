Le marché des systèmes de réservation de stationnement d’ ici 2028 couvre la taille, la part, la segmentation des tendances à venir, les opportunités et les prévisions

Ce rapport de recherche donne un aperçu du « marché mondial du système de réservation de stationnement ». Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de la plate-forme de gestion des avantages pour une perspective globale. Le rapport fournit une analyse des avantages du stationnement. Marché des systèmes de réservation par déploiement, application et géographie.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché Système de réservation de stationnement, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence dans la plateforme de gestion des avantages en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse de la plateforme de gestion des avantages, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

Ce rapport de recherche sur le «marché des systèmes de réservation de stationnement» fournit une vue holistique de la taille du marché mondial dans les principales régions – Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Le rapport explique en outre les principaux facteurs moteurs, les contraintes, les opportunités de croissance et les tendances futures.

sur la croissance du marché. Le marché est segmenté en déploiement, application etgéographie.

Les principaux acteurs du marché sont :

Ace Parking Management Inc.

APCOA PARKING Holdings GmbH

Indigo

INRIX Inc.

JustPark Limitée

Stationnement LAZ

Park24 Co., Ltd.

Q Park

Société SP Plus

Ligne de rue

L rapport couvre également un chapitre détaillé de l’analyse de l’impact du COVID-19 sur ce marché aux niveaux mondial et régional dans nos rapports finaux.

Cette recherche fournit des informations détaillées sur les principaux facteurs influençant la croissance du marché du système de réservation de stationnement aux niveaux mondial et régional (moteurs, contraintes, opportunités et défis), les prévisions de la taille du marché, en termes de valeur, de part de marché par région. et segment ; positions sur le marché régional ; les opportunités de croissance par segment et par pays ; Développements de nouveaux produits, forces et faiblesses, portefeuille de marques ; Stratégies de commercialisation et de distribution ; les défis et les menaces de la concurrence actuelle et les perspectives ; Profils d’entreprises clés, SWOT, portefeuille de produits et stratégies de croissance.

Recherche primaire:

« The Insight Partners » mène des centaines d’entretiens primaires par an avec des participants et des commentateurs de l’industrie pour valider ses données et son analyse. Un entretien de recherche typique remplit les fonctions suivantes :

Fournit des informations de première main sur la taille du marché, les tendances du marché, les tendances de croissance, le paysage concurrentiel et les perspectives d’avenir

Valide et renforce les résultats de la recherche secondaire

Développe davantage l’expertise et la compréhension du marché de l’équipe d’analyse

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type, le marché mondial du marché des systèmes de réservation de stationnement est segmenté en stationnement hors voirie et en stationnement de départ.

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en solution Web, solution basée sur les applications mobiles et solution basée sur les appels vocaux.

Sur la base de la verticale de l’industrie, le marché est segmenté en transport et transit, vente au détail, gouvernement, hôtellerie, loisirs et autres.

