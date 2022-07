Le marché des Systèmes de Récupération de l’Amidon Atteindra 385,9 Millions de Dollars D’ici 2026: Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des systèmes de récupération de l’amidon était évalué à 257,1 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 385,9 millions de dollars d’ici 2026, à un TCAC de 5,2%. L’amidon est un glucide produit à partir de matières premières agricoles. Il est présent principalement dans les substances alimentaires et non alimentaires. C’est un glucide crucial dans l’alimentation humaine.

Blanc la variante de la pomme de terre est libérée par les cellules de la pomme de terre lorsque les pommes de terre sont tranchées, coupées en dés ou hachées. Avant de procéder au processus suivant, il est généralement lavé. La fécule de pomme de terre dans l’industrie de la transformation de la pomme de terre est généralement lavée à l’eau et va dans les égouts. D’autres systèmes de traitement des effluents s’avèrent coûteux. En l’absence de traitement, les redevances sur les effluents commerciaux sont de plus en plus élevées en fonction de la Demande biologique en oxygène (DBO) et de la Demande chimique en oxygène (DCO). Environ 1 à 2% des pommes de terre tranchées sont récupérées sous forme d’amidon. Ces procédés améliorent la durée de vie de l’eau et contribuent à réduire les coûts associés au traitement des eaux usées.

La demande croissante de plats cuisinés et la variété des applications du produit et de ses dérivés stimulent la croissance du marché des systèmes de récupération de l’amidon. D’autres facteurs tels que la croissance de la population, l’augmentation du revenu disponible et la demande croissante de produits nutritionnels transformés et de commodité devraient stimuler la croissance industrielle. Certains facteurs responsables de la limitation de la croissance de l’industrie comprennent les réglementations environnementales et gouvernementales strictes et l’utilisation de technologies alternatives pour le processus de récupération en raison du coût élevé.

L’amidon, qui est l’hydrate de carbone le plus abondant stocké dans une plante, est le facteur clé pour déterminer la qualité des produits. De plus, c’est l’un des polymères les plus importants qui a été largement utilisé quotidiennement dans les applications alimentaires et non alimentaires. Il est normalement dérivé d’une source naturelle de polymère, disponible en abondance, à faible coût et généralement consommable et comestible par l’animal ou toute créature vivante. Selon une étude, les diverses fonctions de la plupart des biopolymères étudiés qui sont l’amidon sont essentiellement dues à sa disponibilité facile. Koko Krunch est un exemple de céréales malaisiennes les plus consommées par les enfants ou même les adultes en conjonction avec une étude a rapporté que la principale source d’énergie provient de l’amidon présent dans les céréales.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• Le segment des cyclones hydrauliques et des centrifugeuses de cette industrie est estimé être le segment leader avec la plus grande part en 2018. Le segment devrait croître avec un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision.

* L’amidon de maïs est un type important dans les utilisations industrielles. L’amidon isolé du maïs est fondu dans de nombreux produits de boulangerie tels que les biscuits, les gâteaux, les glaçages et les garnitures en raison de sa capacité à maintenir la teneur en humidité, à empêcher la croissance du cristal des sucres et à améliorer la jutosité. De plus, 25% d’amylose est présent dans les granulés normaux d’amidon de maïs, ce qui lui permet d’être de plus en plus utilisé par les industries alimentaires.

• Le segment des grandes usines de cette industrie détenait une part importante en 2018. Les usines à grande échelle se concentrent sur un processus éco-efficace de production d’amidon à partir des eaux usées de pommes de terre, créant une énorme demande dans ce secteur. La disponibilité des budgets est l’un des principaux facteurs en raison desquels les industries à grande échelle sont devenues les premières à adopter les systèmes de récupération de l’amidon.

* Acteurs clés du marché proposant des systèmes sur mesure adaptés à différents volumes d’eau de process. Selon les besoins, le système est fourni sous forme d’équipement individuel ou d’unité clé en main. Certains systèmes sont autonettoyants et nécessitent un minimum d’attention et d’entretien.

• Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies pour étendre leur empreinte dans l’industrie. Par exemple, en mars 2018, Alfa Laval (Suède) a ouvert une nouvelle unité de production d’échangeurs de chaleur brasés en Virginie, aux États-Unis. La nouvelle usine de production est chargée de renforcer la position de l’entreprise dans la région nord-américaine.

• Le marché mondial des systèmes de récupération de l’amidon est fragmenté avec des acteurs majeurs tels que GEA (Allemagne), Alfa Laval (Suède), Andritz (Autriche), NivobaHovex (Pays-Bas), MICROTEC ENGINEERING GROUP (Australie), Myande Group (Chine), Larsson Sweden (Suède), Sino-Food Machinery (Chine), Flo-Mech (Royaume-Uni) et Hiller GmbH (Allemagne), entre autres, qui constituent collectivement un marché concurrentiel

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des systèmes de récupération d’amidon en fonction du composant, de l’application, de la taille de l’usine et de la région:

Perspectives des composantes (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Tamis de raffinage

* Hydrocyclones et centrifugeuses

* Filtres à vide

* Convoyeurs à vis

* Stations de remplissage

* Autres

o Séchoir à pulvérisation

o Échangeur de chaleur à plaques

o Désandre

Perspectives des applications (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Produits surgelés

* Chips et granulés de collation

* Produits déshydratés

* Autres

o Pommes de terre en conserve

o Farine de pommes de terre

Perspectives de la taille de l’usine (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

• Grande échelle

* Échelle moyenne

• Petite échelle

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

