Le marché des systèmes de réchauffement intravasculaires recevra une croissance saine à un TCAC de 9,10% d’ici 2029, taille, part, paysage concurrentiel, aperçu régional et prévisions mondiales

Un rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research intitulé « Marché des systèmes de réchauffement intravasculaires” vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents. Le rapport d’étude de marché Systèmes de réchauffement intravasculaires est un guide idéal pour obtenir des informations ou des données clés sur le marché, les tendances émergentes, l’utilisation des produits, les facteurs de motivation des clients, les stratégies des concurrents, le positionnement de la marque, les préférences des clients et le comportement des clients. Ce rapport de marché est le résultat d’efforts persistants menés par des prévisionnistes compétents, des analystes innovants et des chercheurs brillants qui effectuent des recherches détaillées et diligentes sur différents marchés, tendances et opportunités émergentes dans la direction consécutive des besoins des entreprises. Le rapport sur le marché des systèmes de réchauffement intravasculaires étudie également les profils des entreprises en ce qui concerne les instantanés des entreprises, la présence géographique, le portefeuille de produits et les développements récents.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de réchauffement intravasculaires, qui était évalué à 403,12 millions USD en 2021, atteindrait 809,16 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Dynamique du marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaire

Conducteurs

Augmentation des procédures chirurgicales

Les maladies cardiovasculaires sont en augmentation et nécessitent un maintien constant de la température corporelle normale du patient. Par conséquent, il existe un besoin pour des dispositifs de réchauffement du sang qui aideront à réchauffer le sang infusé dans le corps d’un patient. En conséquence, ces systèmes de réchauffement intravasculaires sont en augmentation.

Incidence élevée de troubles neurologiques et cardiovasculaires

Dans les pays développés, les maladies neurologiques (MN) constituent l’une des principales causes de décès. La maladie d’Alzheimer (MA) et la maladie de Parkinson (MP) sont les troubles neurologiques les plus courants. De nombreux troubles neurologiques augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, ce qui nécessite en retour l’utilisation croissante de systèmes de réchauffement.

Adoption d’appareils technologiquement avancés

Un autre moteur clé de l’expansion du marché est l’adoption croissante de dispositifs médicaux technologiquement avancés dans les salles d’opération, les unités de soins intensifs et les salles d’urgence. Les fabricants se concentrent sur l’amélioration des dispositifs de réchauffement intravasculaires en ligne, qui permettent au sang normothermique et aux fluides intraveineux de circuler plus rapidement. La portabilité de ces articles les rend également idéaux à utiliser lors d’un traumatisme ou lors du transport d’un patient à l’hôpital.

Opportunités

Croissance des segments des salles d’urgence

Au cours de la période projetée, la catégorie des salles d’urgence devrait se développer au rythme le plus rapide. L’utilisation croissante des systèmes de réchauffement intravasculaires pour le traitement des patients victimes d’accidents et de traumatismes est un élément majeur de la croissance de ce segment.

Thérapies de gestion de la température améliorées et équipements les plus récents

Le marché des systèmes de réchauffement intravasculaires dans les pays émergents devrait augmenter de manière significative dans un avenir proche. Les progrès technologiques et les thérapies améliorées de contrôle de la température corporelle du patient sont également responsables de la conduite du marché des systèmes de réchauffement intravasculaires au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de réchauffement intravasculaires sont:

3M (États-Unis)

BD (États-Unis)

Geratherm Medical AG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

Smiths Medical (États-Unis)

Stryker (États-Unis)

ZOLL Medical Corporation (États-Unis)

Inspiration Healthcare Group plc (Royaume-Uni)

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires : Réglementation Aperçu du marché Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires, par type Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires, par application Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires, par utilisateur final Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires, par canal de distribution Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires, par région Marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaire : paysage de l’entreprise Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché Systèmes de réchauffement intravasculaires

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Systèmes de réchauffement intravasculaire

Segmentation du marché mondial des systèmes de réchauffement intravasculaires

type de produit

Tubulure intraveineuse isolée

Tube chauffant conjonctif

Système de réchauffement du bain-marie

Système de réchauffement du bloc chauffant

Autres

Application

Soins aigus

Soins périopératoires

Spécialité médicale

Cardiologie

Neurologie

Oncologie

Orthopédie

Chirurgie générale

Autres

Utilisateur final

Salles d’opération

USI

Salles d’urgence

Autres

