Le marché des systèmes de ravitaillement en carburant robotique devrait atteindre 194,0 millions de dollars américains d’ici 2027

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Robotic Refueling System Market – Global Analysis and Forecast to 2027 », le marché mondial des systèmes de ravitaillement robotisés devrait atteindre 194,0 millions de dollars US en 2027, enregistrant un TCAC de 39,1 % au cours de la période de prévision 2019-2027.

Un système de ravitaillement robotisé a l’avantage d’empêcher le contact humain avec des vapeurs potentiellement dangereuses, d’éviter l’exposition du conducteur à des températures extrêmement chaudes ou froides pendant le ravitaillement et de réduire les coûts de main-d’œuvre associés aux stations-service à service complet. Un système de ravitaillement robotique se compose de cinq sous-systèmes principaux : un système de contrôle qui comprend une interface utilisateur, un processeur et un schéma logique ; système de capteur pour le positionnement et l’identification du véhicule, le bras robotique, la buse de distribution de carburant et l’interface de l’orifice de carburant.

L’objectif principal du ravitaillement robotisé est d’explorer les améliorations par rapport aux systèmes existants (manuels), principalement par la réduction des coûts (coûts de personnel) grâce à l’automatisation. La simplification du ravitaillement robotisé peut être obtenue par la refonte des systèmes de positionnement du véhicule et de distribution de carburant. Le marché mondial des systèmes de ravitaillement robotisés a connu une croissance robuste en raison de facteurs tels que le faible coût de fonctionnement et la flexibilité de la distribution de différents carburants, l’adoption de ce système par l’industrie minière en raison du coût, de la flexibilité, de la sécurité et de la productivité accrue des opérations minières. Aucune exigence pour les opérateurs sur place de gérer les stations-service et les véhicules de ravitaillement n’est considérée comme le principal facteur déterminant du taux de croissance remarquable des systèmes de ravitaillement robotisés au cours de la période de prévision de 2019 à 2027

Le marché du système de ravitaillement robotisé a été dérivé des tendances du marché et des facteurs de génération de revenus de cinq régions différentes à travers le monde, à savoir; Régions Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, MEA et SAM. La région Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée. Les progrès technologiques en Amérique du Nord ont mené à un marché hautement concurrentiel. Il attire également plusieurs développements technologiques, impliquant des pays économiquement robustes.

Ces derniers temps, les véhicules entrant dans une station de ravitaillement robotisée sont généralement contrôlés par des humains. Néanmoins, la conduite autonome utilisant des analyses prescriptives ou prédictives rendrait les conducteurs humains redondants et rendrait la conduite encore plus raisonnable et plus sûre. Avec l’avènement des véhicules autonomes, le véhicule serait dirigé par des humains pour entrer dans une station-service. Cependant, avec l’ajout de l’intelligence artificielle (IA) couplée à la conduite autonome, elle s’étendra au-delà de la conduite indépendante, et elle facilitera également les opérations de ravitaillement autonomes en cours, ce qui déchiffrera le problème actuel de l’instruction manuelle de la voiture pour le ravitaillement et annulera le besoin de intervention humaine. Avec l’avènement du véhicule autonome de niveau 5 couplé à l’AL, un véhicule peut entrer seul dans une pompe à carburant robotisée pour faire le plein lorsque le niveau de carburant descend en dessous du niveau seuil. De plus, dans l’industrie minière, les camions autonomes peuvent s’arrêter à une station-service conteneurisée dans le but de faire le plein sans l’intervention humaine. De plus, le concept d’intelligence en essaim (SI) devrait permettre la collaboration de plusieurs véhicules autonomes de l’industrie pour prendre des mesures collectives de ravitaillement en carburant en cas de besoin.

Le marché des systèmes de ravitaillement robotisés est segmenté en fonction du type de carburant en carburant gazeux, essence, diesel et autres. Le marché basé sur les composants est segmenté en matériel et logiciel. La majorité des véhicules circulant sur la route fonctionnent principalement à l’essence en raison de leur moindre émission de gaz d’échappement par rapport au diesel. Ainsi, l’essence détenait la part de marché la plus élevée en 2018 parmi le segment des types de carburant. Parmi le segment des composants, le segment matériel du sous-segment comprend divers capteurs et systèmes tels qu’un système de positionnement de véhicule, un système de contrôle, un bras robotisé, un système de distribution de carburant et des capteurs tels que des capteurs de position et de proximité. Le segment matériel comprend plus de composants dont le prix est beaucoup plus élevé que le segment logiciel. Ainsi, le matériel détenait la plus grande part de marché en termes de revenus.

Marché mondial du système de ravitaillement robotique – Profils des entreprises

Scott

PLEURER

Fanuc

Fuelmatics

Dans ce

Ingénierie Rotec

GazpromNeft

Solutions énergétiques minières

Plug Power, Inc.

Shaw Développement LLC

Aperçu du marché

Le faible coût d’exploitation et la flexibilité de la distribution de différents carburants vont agir comme un catalyseur pour la croissance du marché des systèmes de ravitaillement robotisés

Pendant des décennies, les pompes à carburant ont été exploitées par des humains, augmentant ainsi le coût opérationnel total de la gestion du magasin et de la pompe. Un opérateur a déjà été désigné pour alimenter et gérer les opérations monétaires. Une station de ravitaillement robotisée éliminerait le besoin d’un humain aux vapeurs pétrochimiques potentiellement dangereuses, évitant l’exposition du conducteur à des températures extrêmement froides ou chaudes pendant le ravitaillement et réduisant les coûts de main-d’œuvre associés aux stations de ravitaillement à service complet.

Le rapport segmente le marché mondial des systèmes de ravitaillement robotisés comme suit :

Marché mondial du système de ravitaillement robotique – par composant

Matériel

Logiciel

Marché mondial du système de ravitaillement robotique – Par carburant

Carburant gazeux

De l’essence

Diesel

Autres

Marché mondial du système de ravitaillement robotique – par secteur vertical

Aérospatial et Défense

Automobile

Construction

Gaz de pétrole

Exploitation minière

Autres

Marché mondial du système de ravitaillement robotique – par géographie

Amérique du Nord

S

Canada

Mexique

L’Europe 

France

Allemagne

ROYAUME-UNI

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Japon

Australie

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de SAM

