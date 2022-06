Le marché des systèmes de protection contre les incendies devrait croître à un TCAC de 10,5 % par les principaux acteurs Johnson Controls, Robert Bosch GmBH, Siemens AG

L’étude de marché des SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Le marché des systèmes de protection contre les incendies représentait 52,64 milliards de dollars américains en 2017 et devrait croître à un TCAC de 10,5 % au cours de la période de prévision 2018 à 2025, pour représenter 116,51 milliards de dollars américains d’ici 2025.

La croissance au cours des cinq dernières années est principalement motivée par deux facteurs majeurs, tels que le besoin d’un système de protection contre les incendies sûr et efficace à l’intérieur des bâtiments en raison de l’urbanisation croissante, et la nécessité de respecter les normes et réglementations strictes en matière d’incendie.

Le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies connaît une croissance constante dans le scénario actuel et devrait augmenter dans les années à venir. Le marché des systèmes de protection incendie se compose d’acteurs bien établis à travers le monde, qui investissent d’énormes sommes afin de fournir la technologie la plus avancée aux clients. Les constructeurs d’avions, d’autre part, se procurent les technologies de pointe auprès des fabricants de composants d’avions pour offrir aux passagers des services à valeur ajoutée supplémentaires et ainsi, donner au passager une expérience de voyage supérieure. Ce facteur contribue à l’essor du marché des systèmes de protection incendie sur la période.

Le rapport segmente le marché mondial des SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Aperçu du marché des systèmes de protection contre les incendies

Besoin d’un système de protection contre les incendies sûr et efficace à l’intérieur des bâtiments en raison de l’urbanisation croissante

Le 21ème siècle a été témoin d’un énorme afflux de population dans les villes urbaines des économies développées et en développement à la recherche d’une vie meilleure. Des niveaux de vie plus élevés, des opportunités d’emploi plus élevées, l’accès aux équipements et services modernes sont les quelques facteurs majeurs qui ont contribué à la migration de la population rurale vers les zones urbaines à travers le monde. Les économies en développement ont connu une croissance régulière dans la période post-récession et il y a donc eu une augmentation des revenus disponibles des consommateurs. Selon les données de la Banque mondiale, actuellement 54% de la population mondiale entière réside dans les zones urbaines tandis que les pourcentages restants résident toujours dans les zones rurales. Ainsi, près de 4 milliards de la population mondiale vivent dans les zones urbaines accumulant la pression sur les infrastructures dans les zones urbaines. Par conséquent,

Nécessité de respecter les normes et réglementations anti-incendie strictes

La majorité des économies avancées et en développement ont établi des réglementations anti-incendie strictes concernant la construction de nouveaux bâtiments afin d’assurer la sécurité des occupants. Des pays comme l’Amérique du Nord, l’Australie, le Canada, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Inde ont établi des réglementations strictes. Aussi, les autorités concernées ont prévu de lourdes peines en cas de violation des codes.

Principaux acteurs clés couverts par ce rapport sur le marché des SYSTÈMES DE PROTECTION INCENDIE : Honeywell International, Inc., Johnson Controls, Inc., Robert Bosch GmBH, Siemens AG, United Technologies, Hochiki Corporation, Minimax Viking GmbH, Gentex Corporation, VFP Fire Systems, Inc. , Halma PLC

Segmentation du marché des systèmes de protection contre les incendies par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

Le rapport segmente le marché mondial des systèmes de protection contre les incendies comme suit :

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par type

Système de protection contre les incendies actif Système de protection contre les

incendies passif

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par produit

Système de détection d’

incendie Système d’alarme

incendie Système d’extinction d’incendie

Autres

Marché des systèmes de protection contre les incendies – Par industrie d’utilisation finale

Résidentiel

Commercial

Gouvernement

Électricité et énergie

Exploitation minière

Transport

Fabrication

Pétrole et gaz

Autres

