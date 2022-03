Le marché des systèmes de positionnement d’avions reflétera un taux de croissance impressionnant d’ici 2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

La forme de navigation qui connaît la croissance la plus rapide dans les avions est le GPS (système de positionnement global). Cela se fait à l’aide de satellites NAVSTAR qui sont placés et maintenus en orbite autour de la terre. Les signaux codés en continu des satellites permettent de localiser avec précision un aéronef équipé d’un récepteur GPS. Les systèmes de positionnement d’aéronef peuvent être utilisés pour la navigation en route seuls ou en conjonction avec d’autres systèmes de navigation tels que VOR/RNAV, référence inertielle ou systèmes de gestion de vol. Les systèmes de positionnement sont souvent utilisés pour guider les aéronefs à l’approche des aéroports. Il peut fournir la dimension verticale la plus importante de la position jusqu’à 200 pieds dans certains cas. En raison des coûts associés à la conception et aux tests d’un programme de sécurité aussi vital, les récepteurs GPS pour l’aérospatiale sont coûteux.

Demande d’exemple de rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00021215/

Principaux joueurs clés dominants :

1. Avidyne Corporation

2. Avionique Dynon

3. Systèmes de vol libre

4. Garmin Ltd.

5. Genesys Aerosystems

6. Honeywell International Inc.

7. Solutions innovantes et assistance

8. NSE Groupe.

9. Groupe Transdigm, Inc.

10. Outils TMH

Les aéronefs opérant au-dessus de zones où les données sont insuffisantes telles que les océans ont pu minimiser en toute sécurité leur séparation les uns des autres, permettant à davantage d’aéronefs de suivre des itinéraires plus favorables et efficaces. Les principaux moteurs des systèmes de positionnement des aéronefs sont les économies de temps, de carburant et l’augmentation des revenus du fret. Des approches aéroportuaires améliorées sont maintenant appliquées même dans les zones éloignées où les installations au sol conventionnelles ne sont pas disponibles, ce qui se traduit par des avantages opérationnels et une protection substantiels. Le gouvernement fédéral, ainsi que les exploitants d’aéronefs commerciaux et privés, bénéficieraient grandement de la mise en œuvre du WAAS. Le gouvernement y gagnerait parce que les coûts d’entretien du vaste réseau actuel d’aides à la navigation au sol seraient considérablement réduits. Une capacité d’atterrissage plus efficace profitera aux exploitants d’aéronefs en réduisant les coûts associés aux collisions, aux décès, aux blessures et aux dommages matériels.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Systèmes de positionnement d’avion. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché des systèmes de positionnement d’avion.

La recherche sur le marché des systèmes de positionnement d’avions se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des systèmes de positionnement d’avions en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2022-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide d’informations vitales. ressources, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Demande de rapport d’achat @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00021215/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle en intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiqués et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense.

Nous contacter:

Les partenaires Insight,

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com