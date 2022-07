Le marché des systèmes de mesure de température sans contact devrait croître au TCAC le plus élevé de 2021 à 2027 | Rapports et données

Application émergente pour le dépistage préliminaire du COVID-19, la demande accrue des entreprises d’utilisation finale, telles que le pétrole et le gaz, les mines et l’énergie, stimule la croissance du marché

mondial des sans contact. Le marché des systèmes devrait atteindre 1350,2 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. L’avènement de technologies telles que l’IoT et les progrès de l’électronique permettent d’atteindre une plus grande précision et de rendre les instruments plus efficaces. Récemment, le marché des capteurs IR a vu émerger deux tendances importantes. Les pièces les plus chères d’un thermomètre infrarouge sont les lentilles et les détecteurs. Les nouveaux matériaux de lentilles, les technologies et la production de masse de détecteurs IR pour les produits de consommation ont des prix plus bas pour ces deux composants essentiels. Avec la demande croissante de thermomètres IR industriels, la production en grand volume de capteurs standard a entraîné une plus grande efficacité de fabrication pour les fabricants de thermomètres IR. En raison des attentes croissantes des utilisateurs et de la concurrence entre les fabricants, ces instruments sont continuellement améliorés et la conception électronique est un domaine qui a connu le plus de progrès récemment.

Le rapport fournit une évaluation complète du marché couvrant des éléments clés tels que les estimations des revenus, l’analyse des coûts, les importations / exportations, les tendances de production et de consommation, le TCAC, la marge brute, et les modèles d’offre et de demande. Il met également en lumière les développements technologiques récents, les avancées de produits et les activités de recherche et développement dans la région.

Le rapport examine les principaux acteurs opérant sur le marché ainsi que leur position sur le marché, leur part de marché, leurs revenus, leur marge brute et leurs stratégies commerciales. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées pour examiner et évaluer le marché et ses acteurs. Il couvre également les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les accords, les partenariats, les lancements de produits et les promotions de marques.

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent :

Testo SE & Co. KGaA, Micro Epsilon, CHINO Corporation, Fluke Corporation, OMEGA Engineering Inc., AMETEK Land, DIAS Infratech GmbH, PCE Instruments, Dwyer Instruments et TE Connectivity, entre autres.

Segmentation du marché par types :

Perspectives des composants (revenus, millions USD ; 2017-2027)

Capteurs

Afficheurs

Connecteurs

Processeurs

Autres

Perspectives des produits (revenus, millions USD ; 2017-2027)

portable

à montage fixe

Type d’instrumentation

Thermomètre à rayonnement à large bande Thermomètre à rayonnement à

bande étroite

Ratio Thermomètre à rayonnement Thermomètre à rayonnement à

fibre optique

Perspectives d’application (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

température corporelle Mesure

objets/actifs Mesure de

température ambiante Mesure

de la température des liquides

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Automobile

Santé

Électronique

Métaux et mines

Bâtiment et construction

Énergie et électricité

Pétrochimie

Chimie

Autres

L’analyse régionale couvre une analyse approfondie de l’analyse des revenus, de la part de marché et du taux de croissance du marché mondial du système de mesure de la température sans contact dans chaque région pour les prévisions période 2021-2028. Le rapport couvre le taux de production et de consommation, les tendances actuelles et émergentes, l’import/export, l’offre et la demande, et la présence d’acteurs clés dans chaque région.

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Sud MEA



Reste

duLe marché du Système de mesure de température sans contact en Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial. Les principaux facteurs moteurs de la croissance de ce marché sont les nouvelles technologies à taux d’adoption élevé. En outre, certains pays ont emprunté des voies différentes vers l’industrialisation, telles que les nouvelles technologies, pour indiquer les niveaux de fièvre.

Le segment du montage fixe devrait avoir la plus grande part de marché parmi les autres segments. Ceci est attribué au fait que les produits à température sans contact à montage fixe sont hautement préférés dans l’industrie de l’utilisation finale. L’industrialisation croissante dans les économies émergentes telles que l’Inde et la Chine devrait avoir un impact positif sur le marché au cours de la période de prévision.

Un logiciel de plus en plus raffiné permet à l’utilisateur de déterminer potentiellement les zones d’intérêt telles que la surchauffe potentielle des machines et des articles sur les bandes transporteuses. En outre, plusieurs facteurs, tels que les relevés de température rapides qui déterminent une mesure précise, contribuent de manière significative au marché.

Le système de mesure de température sans contact par application inclut le thermomètre à rayonnement à fibre optique comme l’une des perspectives qui devraient alimenter la croissance du marché. Les caractéristiques du système aident l’industriel à prendre des décisions optimales et à surveiller la sécurité et la productivité et à réduire les temps d’arrêt globaux, ce qui stimulera la croissance des instruments de mesure de température sans contact dans les années à venir.

Le segment des soins de santé devrait croître de manière significative pour le marché des systèmes de mesure de température sans contact au cours de la période de prévision. Va connaître une croissance en raison de l’épidémie mondiale de la pandémie de COVID-19. La surveillance de la température est devenue un élément crucial dans les lieux publics, y compris les centres commerciaux, les aéroports, les bureaux, les écoles, grâce à une part de marché substantielle dans un avenir proche.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé en fonction de vos besoins.

