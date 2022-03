Le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation a connu la croissance la plus élevée à un TCAC dans le monde et les prévisions 2021-2028

Ce rapport de recherche vise à répondre à divers aspects du marché mondial de Neurorehabilitation Gaming Systems à l’aide des facteurs clés qui animent le marché, des contraintes et des défis qui peuvent éventuellement inhiber la croissance globale du marché, et des opportunités de croissance actuelles qui vont façonner la trajectoire future de l’expansion du marché. Le rapport comprend un examen approfondi des principaux acteurs et des développements récents survenus sur ce marché. De plus, le rapport comprend des chapitres sur la dynamique du marché (moteurs du marché, opportunités et défis) et sur l’analyse de l’industrie.

La neuroréhabilitation est un processus médical complexe qui vise à faciliter la récupération d’une lésion du système nerveux et à minimiser et compenser les altérations fonctionnelles qui en résultent. La réadaptation neurologique vise à améliorer la fonction, à réduire les symptômes et à améliorer le bien-être des personnes atteintes de maladies, de traumatismes ou de troubles du système nerveux tels que les lésions cérébrales et médullaires.

(**Remarque : l’échantillon de ce rapport est mis à jour avec l’analyse d’impact de la COVID-19**)

Principaux fournisseurs principaux du marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation: –

• Barron Associates Inc.

• Jintronix

• MindMaze

• Néofect

• Nintendo Co., Ltd.

• XRHealth

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation est segmenté en fonction du composant, de l’application et de la modalité. Basé sur les composants, le marché est segmenté en matériel et logiciel. Sur la base des applications, le marché est classé comme accident vasculaire cérébral, maladie de Parkinson, sclérose en plaques et autres. Sur la base de la modalité, le marché est classé en PC et tablette/smartphone.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des systèmes de jeu de neuroréhabilitation par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Pour conclure, le rapport combine sans effort les données dans une étude intégrée qui comprend la réputation de sensibilisation aux facteurs de combinaison impliqués dans le marché mondial des systèmes de jeu de neuroréadaptation.

Table des matières:-

Chapitre 1 Aperçu du marché mondial des systèmes de jeu de neuroréadaptation

Chapitre 2 Analyse des données du marché

Chapitre 3 Analyse des données techniques du marché

Chapitre 4 Politique et nouvelles du gouvernement du marché

Chapitre 5 Demande du marché en 2021

Chapitre 6 État du marché et prévisions 2021-2028

Chapitre 7 Principaux fournisseurs du marché mondial des systèmes de jeu de neuroréadaptation

Chapitre 8 Analyse de l’industrie en amont et en aval

Chapitre 9 Stratégie marketing – Analyse du marché

Chapitre 10 Analyse des tendances de développement du marché

Chapitre 11 Marché mondial des systèmes de jeu de neuroréadaptation Analyse de faisabilité des investissements dans les nouveaux projets

