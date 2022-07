Le marché des systèmes de greffe de peau en Amérique du Nord augmentera de 557,98 millions de dollars entre 2021 et 2028, selon Business Market Insights

Selon une nouvelle étude de marché sur « le marché des systèmes de greffe de peau en Amérique du Nord jusqu’en 2028 – L’impact du COVID-19 et l’analyse et les prévisions régionales par type de produit, type, type de plaie et utilisateur final » devraient atteindre 557,98 millions de dollars d’ici 2028 de 347,09 millions de dollars américains en 2021. On estime que le marché croîtra à un TCAC de 7,0% de 2021 à 2028. Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché des systèmes de greffe de peau en Amérique du Nord ainsi que les moteurs et les contraintes liés à la croissance du marché. L’augmentation des cas de brûlures est le principal facteur de croissance du marché des systèmes de greffe de peau en Amérique du Nord. Cependant, les problèmes associés au coût élevé des procédures de greffe de peau entravent la croissance du marché des systèmes de greffe de peau en Amérique du Nord.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Aygun Surgical Instruments Co., Inc.

Braun Médical Inc.

De Soutter Medical

Exsurco Medical, Inc.

Humeca BV

Integra Lifesciences Holdings Corp.

Lutz GmbH & Co. KG

Forgeron et neveu

Stryker Corp.

Zimmer Biomet

Segmentation du marché du système de greffe de peau en Amérique du Nord

par type de produit

Dermatomes

Dispositifs de débridement des plaies

Équipement et accessoires de maillage de greffe de peau

Les autres

Taper

Autogreffe

Allogreffe

Type de plaie

Brûlures

Plaies chroniques

Plaies chirurgicales

Plaies traumatiques

Les autres

