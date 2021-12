Le marché des Systèmes de Gestion Thermique des Batteries de Véhicules Électriques (EV BTMS) devrait croître de 10,25 milliards USD à un TCAC de +28% au cours de la période 2021-2027 || Dana Inc., DOBER, DuPont de Nemours Inc.

Le système de gestion thermique de batterie développé (EV BTMS) est une combinaison de refroidissement thermoélectrique, de refroidissement à air forcé et de refroidissement liquide. Un liquide de refroidissement liquide a un contact indirect avec la batterie et agit comme le milieu pour éliminer la chaleur générée par la batterie pendant le fonctionnement.

La taille du marché mondial des systèmes de gestion thermique des batteries de véhicules électriques a été évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de + 28% de 2021 à 2027.

Les véhicules électriques, la gestion thermique (EV BTMS) permet non seulement d’améliorer la puissance et la longévité de la batterie, mais également de réduire la taille des moteurs électriques. Une température est donc le paramètre principal à mesurer dans une batterie, d’où la nécessité d’utiliser des matériaux de revêtement électrique et thermique appropriés.

Acteurs clés-

Dana Inc., DOBER, DuPont de Nemours Inc, Gentherm Inc. La société Infineon Technologies AG, MAHLE GmbH, Renesas Electronics Corp., Robert Bosch GmbH, Texas Instruments Inc., et Valeo SA.

Le rapport d’enquête sur le marché du cadre d’administration de la chaleur des batteries des véhicules électriques (EV BTMS) se souvient des données concernant les tendances et les difficultés à venir qui auront un impact sur le développement du marché. Il s’agit d’aider les organisations à planifier et à influencer toutes les ouvertures de développement qui approchent.

L’examen a été réalisé en utilisant un véritable mélange de données essentielles et auxiliaires mémorisant les entrées des membres clés de l’entreprise. Le rapport contient un secteur d’activité et une scène marchande de grande envergure malgré une enquête sur les principaux vendeurs.

Segmentation du marché du Système Mondial de Gestion Thermique des Batteries de Véhicules Électriques (EV BTMS):

Par Type

* Li-ion

* plomb-acide

* autres

Par Paysage Géographique

* APAC

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique du Sud

• MEA

Le rapport couvre l’impact du coronavirus COVID-19: Depuis la libération de la pollution COVID-19 en décembre 2019, le trouble s’est propagé à pratiquement tous les pays d’un bout à l’autre du monde, l’Organisation mondiale de la Santé le proclamant une crise de réussite générale. Les effets généraux de l’affliction Covid 2019 (COVID-19) commencent à se faire sentir et affecteront fondamentalement le Marché du Système de Gestion Thermique des Batteries de Véhicules Électriques (SGBTV) en 2021.

Rapport d’étude de Marché du Système Mondial de Gestion Thermique des Batteries de Véhicules Électriques (EV BTMS) 2021 – 2027

Section 1 Aperçu du marché

Section 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Section 3 Concurrence sur le marché par les fabricants

Section 4 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur) par Région

Section 5 Offre mondiale (Production), Consommation, Exportation, Importation par Régions

Section 6 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur), Évolution des prix par Type

Section 7 Analyse du marché par application

Section 8 Analyse des Coûts de fabrication

Section 9 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Section 10 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Commerçants

Section 11 Analyse des Facteurs d’effet de marché

Section 12 Prévisions du marché

