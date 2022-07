Le marché des systèmes de gestion du trafic maritime enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

Le système de gestion du trafic maritime est ouvert, flexible et contient une architecture modulaire, ce qui permet de mettre à niveau le système en utilisant des systèmes informatiques et de communication. Le système VTMIS est évolué sur la base d’une architecture client-serveur, où le serveur offre des services aux clients qui sont déconnectés du serveur. Le client et le serveur sont indépendants l’un de l’autre. De plus, le VTMS est composé de divers systèmes d’information, qui sont intégrés, traités et corrélés les uns avec les autres. Divers systèmes d’information comprennent des radars, un système d’identification automatique, des radiogoniomètres, un système de gestion et d’information portuaire, des systèmes électro-optiques et des réseaux de surveillance partageant des données radar et AIS. Ces systèmes nécessitent des solutions et des services fréquents pour rester opérationnels dans les transports maritimes.

Dynamique du marché :

La demande croissante pour la mise en œuvre de technologies telles que les systèmes mondiaux de surveillance de la navigation (GNSS), la navigation électronique, l’informatique en nuage, l’Internet des objets (IoT) dans les ports commerciaux très fréquentés est l’un des principaux facteurs qui animent le marché de la gestion du trafic maritime. Le coût élevé de l’équipement et de l’installation de la gestion du trafic maritime (VTM) est un facteur qui freine la croissance exponentielle du marché VTM.

Joueurs clés:

Le marché du système de gestion du trafic maritime est dominé par quelques acteurs mondiaux et comprend plusieurs acteurs régionaux. Certains des principaux acteurs opérant dans l’écosystème du système de gestion du trafic maritime sont Kongsberg, L3 Communication, Transas, Saab AB, Thales, Rolta India, Japan Radio Co. Ltd., Frequentis, TERMA, Tokyo Keiki Inc., Indra, Leonardo Finmeccanica, et Kelvin Hughes et autres.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00464

Segmentation du marché :

Le marché du système de gestion du trafic maritime est segmenté en fonction des composants, de l’utilisateur final, des systèmes et de la géographie. Le marché du système de gestion du trafic maritime est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine. Par région, l’Europe devrait dominer le marché du système de gestion du trafic maritime. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne devraient être les principaux pays de la région. Ceci est attribué à la présence d’un grand nombre de fabricants dans la région. L’Asie-Pacifique devrait également être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des systèmes de gestion du trafic maritime au cours de la période de prévision. L’Inde, le Japon et la Chine sont les pays leaders sur le marché des systèmes de gestion du trafic maritime, en raison de l’augmentation du nombre d’accords de défense avec le marché européen.

Marché segmenté sur la base des systèmes :

– Systèmes d’information de gestion portuaire

– Système mondial de sécurité en cas de détresse en mer

– Systèmes d’information fluviale – Système

de gestion et de surveillance de la santé A à N

Marché segmenté sur la base de l’utilisateur final :

– Commercial

– Défense

Marché segmenté sur la base des composants :

– Matériel

• Sous-système radar marin et sous-système d’identification automatique

• Réseaux de communication et informatique

• Consoles opérateur

• Serveurs

• Bases de données

• Murs vidéo

– Solution

• Intégrateurs de capteurs

• Moniteur de routage

• Tracker multi-capteurs

• Cartes électroniques de navigation.

– Services

• Maintenance

• Services d’exploitation

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00464

Marché segmenté sur la base de la région:

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA