Le marché des systèmes de gestion des voyages devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Marché des systèmes de gestion des voyages – par déploiement (basé sur le cloud et sur site), par application (fabrication, aérospatiale, logistique, soins de santé, énergie et autres), par composant (solutions et services) et par région – taille de l’industrie mondiale, croissance , Tendance, Opportunité et Prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché du système de gestion des voyages comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport sera l’une des analyses les plus complètes du marché, couvrant tous les aspects de l’industrie des systèmes de gestion des voyages.

Perspectives du secteur des systèmes de gestion des voyages

Le marché des systèmes de gestion des voyages devrait enregistrer un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision (2021-2027). L’avènement de l’apprentissage automatique et de l’analyse prédictive ainsi que le nombre croissant d’applications d’entreprise sont les facteurs clés qui devraient stimuler la croissance du marché de la gestion des voyages. Le logiciel du système de gestion des voyages devrait être adopté dans les diverses industries d’utilisation finale, car les dépenses doivent être suivies et gérées de plus en plus fréquemment dans les organisations.

Dynamique de l’industrie des systèmes de gestion des voyages

Les industries des utilisateurs finaux se concentrent sur la réduction des coûts et des dépenses d’exploitation en installant un logiciel de système de gestion des voyages, qui est l’un des principaux facteurs de croissance du marché mondial.

La prolifération des smartphones a alimenté l’adoption de logiciels de système de gestion des voyages dans le monde entier.

Les progrès technologiques ont entraîné une diminution des entrées en double, ce qui a été un défi majeur dans les systèmes traditionnels. On estime que ce facteur est le moteur de la croissance du marché des systèmes de gestion des voyages.

Les entreprises sont confrontées à des défis dans l’installation de logiciels de gestion de voyages basés sur le cloud qui, selon les estimations, entravent la croissance du marché mondial.

La sécurité des données devrait entraver la croissance du marché des systèmes de gestion des voyages.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de gestion des voyages

L’impact mondial de COVID-19 a un impact significatif sur le marché des systèmes de gestion des voyages. Le COVID-19 devrait avoir un impact considérable sur la chaîne d’approvisionnement et les industries de services. Les changements dans les politiques réglementaires et les impacts importants sur l’industrie du transport peuvent avoir un impact significatif sur la croissance du marché des systèmes de gestion des voyages.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude mondiale du marché des systèmes de gestion des voyages basée sur le déploiement, l’industrie d’utilisation finale et les composants.

Sur la base du déploiement, le marché des systèmes de gestion des voyages a été segmenté en –

Cloudbasiert

Sur site

Basé sur l’industrie de l’utilisation finale, le marché des systèmes de gestion des voyages a été segmenté en –

Aérospatial

soins de santé

Énergie

fabrication

Logistique

Les autres

Sur la base du composant, le marché des systèmes de gestion des voyages a été segmenté en –

solutions

Prestations de service

Marché des systèmes de gestion des voyages : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des systèmes de gestion des voyages a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des systèmes de gestion des voyages, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. L’Europe détiendra également une part importante du marché mondial en raison du nombre croissant de touristes dans toute la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents sur le marché des systèmes de gestion de voyages comprennent –

Le marché mondial des systèmes de gestion des voyages est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des voyages sont

port de voyage

Groupe de tournée CTMS

tournées de signalisation

comptabilisation des soldes

Se déployer

Groupe Expedia

Gestion des voyages Wexas

Ctrip

CMS

Tuniu Corp.

Groupe TUI

aile

Qunar

Net Suite

Nexonia

liberté

Le rapport sur le marché du système de gestion des voyages analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations résumées dans le rapport incluent les informations issues des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.

Le rapport sur le marché du système de gestion des voyages couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

L’analyse régionale du système de gestion des voyages comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des systèmes de gestion des voyages : public cible