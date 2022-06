Le marché des systèmes de gestion des transports devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Marché des systèmes de gestion des transports – par mode (ferroviaire, routier, aérien et maritime), par application (biens de consommation et vente au détail, emballage et emballage, caserne de pompiers, hôpital, voyages et tourisme), par déploiement (hébergé et sur site) et par région – Taille, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports comprend une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives des principaux acteurs du marché mondial. Il comprend une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché montrant une analyse de la part de marché / de la croissance régionale et par segment. L’étude du rapport sera l’une des analyses les plus complètes du marché, couvrant tous les aspects de l’industrie Systèmes de gestion des transports.

Perspectives de l’industrie des systèmes de gestion des transports

La taille du marché mondial des systèmes de gestion des transports devrait enregistrer un TCAC de 16,2 % au cours de la période de prévision (2021-2027) . Le marché des systèmes de gestion des transports englobe la révolution des industries due à la numérisation, à l’explosion démographique et au développement croissant des villes intelligentes. La croissance de ce secteur a été stimulée par la numérisation et de lourds investissements dans le développement technologique pour automatiser et rationaliser les processus commerciaux grâce au suivi des actifs, à la connectivité sans fil et aux appareils portables pour le personnel.

Dynamique de l’industrie des systèmes de gestion des transports

Les technologies numériques modifient le paysage de l’industrie des transports, encourageant les transporteurs et les fournisseurs tiers à adopter des systèmes de gestion des transports pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les activités de transport.

Une augmentation des applications cloud a entraîné une croissance positive dans l’industrie des transports qui alimentera la croissance du marché des systèmes de gestion des transports.

L’adoption croissante de solutions d’analyse dans le secteur des transports a entraîné une demande croissante de systèmes de gestion des transports.

La sécurité des données est l’un des enjeux clés de la croissance du marché des systèmes de gestion des transports.

Les défaillances dans les expéditions et les livraisons peuvent entraîner des pertes importantes pour l’industrie, mais l’introduction du système de gestion des transports a entraîné une croissance exponentielle dans le secteur des transports.

Impact du COVID-19 sur le marché Système de gestion des transports

L’impact mondial du COVID-19 affecte de manière significative le marché des systèmes de gestion des transports. Le COVID-19 devrait avoir un impact considérable sur la chaîne d’approvisionnement et les industries de services. Les changements dans la politique réglementaire et l’impact significatif sur l’industrie du transport peuvent avoir un impact significatif sur la croissance du marché des systèmes de gestion des transports.

portée du rapport

Le rapport décrit l’étude mondiale du marché des systèmes de gestion des transports basée sur le mode, l’application et le déploiement.

Sur la base du mode, le marché des systèmes de gestion des transports a été segmenté en –

les chemins de fer

voies

voies respiratoires

Maritime

Sur la base de l’application, le marché des systèmes de gestion des transports a été segmenté en –

Biens de consommation et distribution

paquet et colis

pompiers

hôpital

voyage et tourisme

Exploitation minière

Sur la base du déploiement, le marché des systèmes de gestion des transports a été segmenté en –

Fourni

Sur place

Marché des systèmes de gestion des transports : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des systèmes de gestion des transports a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des systèmes de gestion des transports, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique devrait prévoir un taux de croissance élevé sur le marché mondial des systèmes de gestion des transports en raison de la croissance rapide des industries de l’automobile et des transports dans la région.

Les principaux concurrents sur le marché des systèmes de gestion des transports comprennent –

Le marché mondial des systèmes de gestion des transports est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des transports sont

SAP SE

Oracle Corporation

Associés de Manhattan

Descartes

JDA-Software, Inc.

CTSI-Global

Inet-Logistics GMBH

Solutions BluJay

Mercury Gate International, Inc.

Efkon SA

Metro Infrasys Private Limited

TMW Systems, Inc.

Le rapport sur le marché des systèmes de gestion des transports analyse en profondeur les facteurs macroéconomiques et l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport fournira une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans chaque segment et chaque région/pays. Les informations complétées dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du système de gestion des transports couvre une analyse approfondie sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Les cinq forces de Porter et l’analyse de la chaîne de valeur

Analyse des pays industrialisés et émergents

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion & recommandation

paysage réglementaire

Analyse de brevets

paysage concurrentiel

Plus de 15 profils d’entreprises

Analyse régionale pour le marché des systèmes de gestion des transports comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché des systèmes de gestion des transports : public cible