Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique est susceptible d’augmenter le TCAC de 8,0% d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la demande, les prévisions de croissance et les défis

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de gestion des informations des laboratoires pharmaceutiques était évalué à 1,85 milliard USD en 2021, atteindrait 3,42 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Développement récent

Agilent Technologies, Inc. a déclaré en mai 2018 avoir accepté d’acheter Genohm. Agilent sera en mesure de construire de nombreuses solutions informatiques pour les différents segments opérationnels des laboratoires à la suite de cette acquisition.

Aperçu du marché:

Les instruments sont intégrés dans le LIMS afin d’automatiser la collecte des données de test, confirmant qu’ils sont correctement calibrés et utilisés uniquement par du personnel formé. La demande croissante d’opérations automatisées de divers secteurs en raison de l’exigence d’opérations efficaces et de l’augmentation des occurrences de maladies chroniques dans le monde devrait stimuler la croissance du marché.

Les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont un service logiciel conçu pour être utilisé dans divers laboratoires qui aide à l’automatisation des activités de laboratoire ainsi qu’à la catégorisation et à la gestion des informations de laboratoire. Ce programme facilite l’organisation des données, ce qui se traduit par une efficacité et une efficacité opérationnelles accrues.

Dynamique du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique

Connecté aux solutions PIM

Préférence croissante pour un modèle de données centralisé dans l’industrie pharmaceutique

Demande croissante d’opérations automatisées

Besoin croissant d’automatisation des laboratoires

Fusions et acquisitions stratégiques

Popularité croissante des solutions PIM intégrées à l’IA

Contraintes/Défis

Portée du marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique

Le marché des systèmes de gestion de l’information des laboratoires pharmaceutiques est segmenté en fonction du produit, du mode de livraison et du composant. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Autonome

Intégré

Mode de livraison

Sur site

Basé sur le Web

Basé sur le cloud

Composant

Un service

Logiciel

Table des matières:

-Introduction -Segmentation

du marché -Résumé exécutif

-Premium

Insights -Marché

des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique: réglementation -Aperçu du marché

-Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique

, par type de produit

-Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique, par type

-Systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique Marché, par application

– Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique, par région

– Mode de livraison

– Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique : – Paysage

de l’entreprise – Analyses SWOT –

Profil

de l’entreprise

– Questionnaires – Rapports connexes

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc. Taille du marché

Taille

du marché par application/secteurs verticaux

Projections/prévisions du marché

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique sont:

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

LabWare (États-Unis)

LabVantage Solutions Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Informatique de base (États-Unis)

LabLynx LIMS (Système de gestion des informations de laboratoire) (États-Unis)

Labworks (États-Unis)

Solutions informatiques et Inc. (États-Unis)

Autoscribe Informatics (Royaume-Uni . )

Illumina, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Accelerated Technology Laboratories, Inc. (États-Unis)

Orchard Software Corporation (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Soft Computer Consultants, Inc. (États-Unis)

Sunquest Information Systems Inc. (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

