Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique devrait subir un TCAC de 8,0% d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de gestion des informations des laboratoires pharmaceutiques était évalué à 1,85 milliard USD en 2021, atteindrait 3,42 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant dans le secteur pharmaceutique marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire sont :

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

LabWare (États-Unis)

LabVantage Solutions Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Core Informatics (États-Unis)

LabLynx LIMS (Laboratory Information Management System) (États-Unis)

Labworks (États-Unis)

Computing Solutions and Inc. (États-Unis)

Autoscribe Informatics (Royaume-Uni)

Illumina, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Accelerated Technology Laboratories, Inc. (États-Unis)

Orchard Software Corporation (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

Soft Computer Consultants, Inc. (États-Unis)

Sunquest Information Systems Inc. (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis ) )

Définition du marché

Les systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont un service logiciel conçu pour être utilisé dans divers laboratoires qui aide à l’automatisation des activités de laboratoire ainsi qu’à la catégorisation et à la gestion des informations de laboratoire. Ce programme facilite l’organisation des données, ce qui se traduit par une efficacité et une efficacité opérationnelles accrues. Facteurs

dynamiques du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique connectés aux solutions PIM

La gestion des données est devenue essentielle dans tous les secteurs d’activité dans le climat d’entreprise en évolution rapide d’aujourd’hui. Les utilisateurs finaux peuvent stocker des informations personnalisées sur le patient, la description de la posologie et le médicament à l’aide du système de gestion des informations sur les produits. Ces technologies sont capables de traiter et de gérer efficacement les données et informations pharmaceutiques. Avec le soutien d’un flux de travail diversifié, ces solutions contribuent également à accroître la transparence, à générer l’appropriation et à faciliter la coopération interdépartementale, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Préférence croissante pour un modèle de données centralisé dans l’industrie pharmaceutique

Dans le secteur pharmaceutique, les modèles de données centralisés ont été largement acceptés. Les chercheurs utilisent des informations et des données stockées pour détecter des formules chimiques, tester des théories et des modèles de composés lors de la production de nouvelles versions de médicaments.

Augmentation de la demande d’opérations automatisées

En raison de la demande d’opérations efficaces et de l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques dans le monde, ce facteur devrait stimuler la croissance du marché.

Besoin croissant d’automatisation des laboratoires

L’automatisation des laboratoires gagne du terrain en tant que solution viable aux difficultés de la pénurie de main-d’œuvre et aux stratégies visant à éliminer l’intervention manuelle dans les processus de laboratoire. L’automatisation des procédures de laboratoire régulières augmente l’efficacité du laboratoire et permet aux chercheurs individuels de se concentrer sur des activités critiques à l’aide de postes de travail et de logiciels dédiés pour programmer les appareils. L’automatisation produit des données de haute qualité et rend la documentation plus accessible.

Opportunités

Fusions et acquisitions stratégiques

Les entreprises pharmaceutiques concentrent leurs efforts sur l’acquisition de PME spécialisées dans la conception et le développement de solutions PIM. Cela les aidera à renforcer leur position sur le marché en élargissant leurs offres de produits actuelles. Cela devrait stimuler les perspectives de croissance du marché mondial.

Popularité croissante des solutions PIM intégrées à l’IA

La disponibilité d’une variété de canaux de vente, tels que les plateformes d’achat et de commerce électronique assistées par la voix, a incité les clients à choisir les solutions PIM intégrées à l’IA dans l’industrie pharmaceutique. Ces systèmes fournissent des descriptions personnalisées basées sur les préférences du client. En outre, la demande croissante de données en temps réel et d’informations sur les produits devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux acteurs du marché.

Contraintes/Défis

Les coûts élevés liés à l’installation et à l’intégration de ces services logiciels et la rareté de professionnels expérimentés et qualifiés pour l’intégration et l’exploitation du système devraient limiter la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse régionale du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique / aperçus

Les informations sur les laboratoires pharmaceutiques Le marché des systèmes de gestion est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, mode de livraison et composant, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire pharmaceutique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des systèmes de gestion de l’information des laboratoires pharmaceutiques en raison des établissements de santé, de la forte présence d’acteurs majeurs sur le marché, de l’augmentation des cas d’interventions chirurgicales chez les athlètes et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

En raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, de l’augmentation des activités de recherche croissantes dans la région, de la disponibilité d’énormes marchés inexploités, du grand bassin de population, du tourisme médical et de la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles

technologiesLa taille du marché des systèmes de gestion de l’information des laboratoires pharmaceutiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des systèmes de gestion de l’information des laboratoires pharmaceutiques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des systèmes de gestion de l’information des laboratoires pharmaceutiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

