Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait atteindre 25 156 397 700 USD, en croissance à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire ( LIMS) détaille les parts de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques sur les marchés, les lancements de produits, l’expansion et l’innovation technologique dans Pour comprendre le scénario de marché Analytics and Laboratory Information Management System (LIMS), contactez Data Bridge Market Research pour un profil d’analyste et notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.​​​

Le marché mondial du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché croît à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 25 156 397 700 USD d’ici 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research. L’exigence d’un processus décisionnel rapide en biotechnologie devrait stimuler considérablement la croissance du marché. Le logiciel LIMS (Laboratory Information Management System) facilite la gestion efficace des échantillons et des données qui leur sont associées. Avec l’aide du LIMS, les laboratoires peuvent intégrer des instruments, gérer des échantillons et automatiser les flux de travail. Le logiciel LIMS est également utilisé dans la génomique moderne. Le logiciel LIMS facilite la gestion des vastes quantités de données générées par la génomique moderne.

Portée du marché et taille du marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en cinq segments notables basés sur le composant, le type de produit, la livraison, le type d’industrie et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché mondial du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en services et logiciels. D’ici 2022, le segment des services devrait dominer le marché car il permet de capturer, de migrer, de traiter et d’interpréter des données scientifiques pour une utilisation immédiate ou pour de futures recherches.

Sur la base du type de produit, le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en secteurs spécifiques à l’industrie et basés sur des cartes. Le segment des cartes devrait dominer le marché d’ici 2022, car ils peuvent collecter et partager en toute sécurité et instantanément des données de n’importe où vers n’importe quel appareil.

Sur la base de la livraison, le marché mondial du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en hébergement sur site, basé sur le cloud et à distance. Le segment basé sur le cloud devrait dominer le marché d’ici 2022 en raison du besoin croissant de workflows intégrés et de la complexité des données dans le secteur de la R&D.

Sur la base du type d’industrie, le marché mondial du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en sciences de la vie, chimie/énergie, alimentation et boissons et agriculture, diagnostics/dispositifs médicaux, organisations de recherche sous contrat/organisations de fabrication sous contrat (CRO/chef du marketing Officiers) Attendez. L’industrie des sciences de la vie devrait dominer le marché d’ici 2022 car l’industrie implique la recherche, la fabrication pharmaceutique, les dispositifs médicaux, etc., car elle facilite la gestion et l’analyse efficaces des données dans les laboratoires de recherche.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en appels d’offres directs et au détail. D’ici 2022, le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché car il garantit les paiements et crée des activités durables en sécurisant les ventes spécifiques à l’entreprise.

Analyse au niveau du pays du marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Analyser le marché Système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et fournir des informations sur la taille du marché par pays, composant, type de produit, livraison, type d’industrie et canal de distribution mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine. , Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Israël, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud .

Les États-Unis dominent la région nord-américaine en raison de leur infrastructure de R&D informatique de pointe et de la demande croissante de recherche génomique. L’Allemagne domine la région européenne, car les réglementations gouvernementales en matière de protection des données encouragent le besoin de l’industrie pharmaceutique d’un cadre informatique intégré. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de l’importance croissante accordée à l’adoption d’un système de dossiers électroniques dans le pays pour permettre le partage des données dans l’ensemble du système de santé national.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Le paysage concurrentiel du marché Système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits, Avantages de l’application et courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus sont fournis uniquement en relation avec l’accent mis par la société sur le marché du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) comprennent Thermo Fisher Scientific Inc., PerkinElmer Inc., Autoscribe Informatics, Shimadzu Corporation, Novatek International, Benchling, Agaram Technologies Pvt Ltd, Agilent Technologies, Inc., LabWare, STARLIMS Corporation, IBM Corporation, Roper Technologies, Inc., Eusoft Ltd., Illumina, Inc., McKesson Corporation, Infors AG, Siemens, Zoho Corporation Pvt. Ltd., LabVantage Solutions Inc. et CloudLIMS.com, entre autres .

