Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord connaîtra une croissance massive des témoins oculaires d’ici 2029 | Abbott, Illumina, LabWare

Synthèse du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord:

Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC de 6,78% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait en outre atteindre 192,12 millions USD d’ici 2029.

Selon une étude de marché, le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS), parfois appelé système d’information de laboratoire (SIL) ou système de gestion de laboratoire (LMS), est un logiciel doté de fonctionnalités qui prennent en charge le fonctionnement de toutes sortes de laboratoires ». Les principales caractéristiques comprennent la prise en charge du flux de travail et du suivi des données, une structure flexible et des interfaces d’échange de données.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord sont l’utilisation croissante du LIMS hospitalier pour se conformer aux exigences réglementaires strictes, l’acceptation croissante du LIMS basé sur le cloud, les avancées technologiques dans les offres LIMS augmentant l’utilisation du LIMS. à observer avec des nécessités strictes.

Segmentation du marché des systèmes de gestion des informations des laboratoires hospitaliers en Amérique du Nord :

Sur la base du type, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier est segmenté en LIMS à large base et en LIMS spécifiques à l’industrie .

Sur la base du composant, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier est segmenté en LIMS sur site, LIMS hébergé à distance et LIMS cloud.

Sur la base de l’industrie, le marché des systèmes de gestion des informations des laboratoires hospitaliers est segmenté en sciences de la vie, raffineries pétrochimiques et pétrole et gaz, alimentation et boissons et agriculture, chimie, laboratoires d’essais environnementaux et autres industries.

Au niveau régional, les États-Unis dominent le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord en raison de l’acceptation croissante des systèmes dans le pays.

Principaux acteurs clés du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord:

Thermo Fisher Scientific

Abbott

Illumina, Inc.

Articles de laboratoire

LabVantage Solutions Inc.

LabLynx LIMS (système de gestion des informations de laboratoire)

Autoscribe Informatique

Agilent Technologies, Inc.

Solutions informatiques

Génologiques

Laboratoires

Laboratoires de technologie accélérée, Inc

ApolloLIMS

Santé en direct

Novatek International

CloudLIMS.com

LIMS Horizon

Promium, LLC

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord: Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Amérique du Nord 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord par région

5 Analyse du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord par type

6 Analyse du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord par applications

7 Analyse du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des systèmes de gestion de l’information des laboratoires hospitaliers en Amérique du Nord 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

