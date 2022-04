Le marché des systèmes de gestion des files d’attente mérite d’être observé | Q-nomy, Logiciels Seehash, Skiplino

Le rapport sur le marché du système de gestion des files d’attente de The Insight Partners met en évidence une analyse approfondie des caractéristiques du marché, de la taille, des estimations et de la croissance par segmentation, des répartitions régionales et des pays ainsi que du paysage concurrentiel, des parts de marché des acteurs et des stratégies clés sur le marché. L’exploration offre une vue et des informations à 360°, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. En outre, l’étude aide les acteurs privés ou à risque à comprendre les entreprises plus en détail afin de prendre des décisions plus éclairées.

Qmatic, Qminder Limited, Q-nomy Inc., Seehash Softwares Pvt. Ltd., Skiplino, Wavetec, XIPHIAS Software Technologies Pvt. Ltd., Aurionpro Solutions Limited, Advantech Co. Ltd., SEDCO

Le marché des systèmes de gestion de files d’attente a connu une croissance constante au fil des ans en raison de l’augmentation de la demande pour structurer et gérer les files d’attente de manière efficace et pratique. La base d’utilisateurs des systèmes de gestion de file d’attente s’est étendue depuis des années. Les populations des pays développés, comme celles des pays en développement, sont de plus en plus technophiles, ce qui génère une demande importante pour les technologies de pointe. Dans le but d’améliorer l’efficacité du travail et de réduire le désordre dans les files d’attente dans divers domaines d’application, la demande pour un système de gestion de file d’attente technologiquement avancé augmente, ce qui soutient la croissance du marché des systèmes de gestion de file d’attente. L’importance croissante accordée à l’amélioration de la satisfaction des clients génère une demande importante pour les systèmes de files d’attente linéaires et les systèmes de files d’attente virtuelles. En raison de la disponibilité de plusieurs alternatives aux produits, les utilisateurs finaux se concentrent de plus en plus sur l’acquisition et le déploiement de technologies avancées, qui incluent des systèmes de gestion de file d’attente, pour assurer la satisfaction des clients en leur accordant suffisamment de temps au comptoir pour interagir ; cela leur permet de faire face au risque de perdre des clients.

Impact du COVID-19 sur le marché du système de gestion des files d’attente

Malgré des opinions divergentes sur les dommages que le COVID-19 pourrait entraîner dans les mois à venir, sa propagation continue reste une préoccupation majeure dans le monde. De nouveaux cas augmentent aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Australie, en Corée du Sud, au Japon, etc. Le marché de la gestion des files d’attente devrait subir un impact négatif lors du confinement annoncé dans différentes parties du monde. Les magasins de détail, les hôpitaux, les bureaux gouvernementaux et d’autres entreprises du monde entier doivent continuer à fonctionner pendant la pandémie mondiale. Le respect des normes de distanciation sociale est une priorité essentielle pour réduire le risque d’infection à la fois dans les locaux des organisations/magasins ainsi que dans les files d’attente. Il est possible de contrôler le nombre de personnes dans les magasins et de réduire la file d’attente grâce à un simple système de file d’attente virtuelle.

Le rapport segmente le marché mondial des systèmes de gestion de file d’attente comme suit :

Par type

File d’attente virtuelle File d’attente linéaire



Par composant

Solution Prestations de service



Par demande

BFSI Hôpitaux Points de vente Fournisseurs de services publics et aéroports Restaurants Bureaux du gouvernement Autres



