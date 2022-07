Le marché des systèmes de freinage ferroviaire d’une valeur de 10 515,7 millions de dollars américains d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des systèmes de freinage ferroviaire jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par type (frein pneumatique, frein électrodynamique, frein mécanique et frein électromagnétique) et type de train (métros, monorail, train à grande vitesse, train léger sur rail / tramway et train de marchandises) », le marché était évalué à 8 909,9 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 10 515,7 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 3,7 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché – Marché des systèmes de freinage ferroviaire

Le transport ferroviaire est principalement considéré comme un mode de transport sûr, sûr et économique par rapport au transport routier. En ce qui concerne les facteurs, tels que la haute précision et la capacité de couvrir une zone géographique maximale, la demande de trains parmi les voyageurs augmente. Divers systèmes sont utilisés dans les rails pour assurer la sécurité des trains, du fret et des passagers; les systèmes de freinage sont l’un de ces systèmes. En outre, les projets gouvernementaux, tels que le métro De Dubaï Route 2020, visant à construire de nouvelles infrastructures ferroviaires et à accroître les investissements visant à étendre la connectivité ferroviaire, contribuent à la croissance du secteur ferroviaire. Il y a une augmentation de la demande de chemins de fer pour le transport de marchandises. Avec l’augmentation du volume de colis et de marchandises transportés par les chemins de fer, le nombre de trains augmente. En 2019, le transport ferroviaire de marchandises en Europe a été calculé à près de 400 milliards de tonnes-kilomètres. Cet aspect de l’augmentation du transport de marchandises et du transport ferroviaire de passagers stimule la croissance du secteur ferroviaire et motive les gouvernements des pays à investir massivement dans des projets ferroviaires.

L’Amérique du Nord est l’une des régions les plus touchées par la pandémie de COVID-19. Les États-Unis, le Canada et le Mexique ont connu une augmentation significative du nombre de patients infectés par la COVID-19. Cela a conduit les gouvernements à imposer des confinements pour limiter les mouvements humains, conduisant ainsi les installations de fabrication à connaître des volumes de production inférieurs à la normale. Les États-Unis ont un chemin de fer bien établi dans toute la région. Le choc de l’émergence et de la propagation de la COVID-19 a traumatisé le secteur et forcé les individus à limiter l’utilisation des rails. En outre, comme le pays est connu pour adopter des technologies à un stade précoce, en raison de la situation de pandémie, le secteur de la technologie a également connu un déclin des affaires. Cela a eu un impact supplémentaire sur l’intégration des systèmes de freinage avec des technologies de pointe.

ABB Ltée; akebono brake industry Co., Ltd; Alstom SA ; Amsted Rail; DAKO-CZ, A.S; Frenoplast; Knorr-Bremse AG; NABTESCO CORPORATION; SABRE RAIL SERVICES LTD.; et Wabtec Corporation sont parmi les principaux acteurs du marché qui sont profilés au cours de cette étude de marché. En plus de ces acteurs, plusieurs autres acteurs importants du marché opérant dans l’écosystème ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché pour obtenir une vue holistique du marché mondial des systèmes de freinage ferroviaire.

