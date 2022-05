Le marché des systèmes de durcissement UV devrait enregistrer une valorisation de 5 153,2 millions de dollars américains d’ici 2028, selon une étude récente de Insight Partners

Selon la dernière étude de marché d’Insight Partners sur “Les prévisions du marché des systèmes de durcissement UV jusqu’en 2028-Impact du COVID – 19 et Analyse mondiale-par Application et par utilisateur final”, le marché devrait passer de 2 817,2 millions de dollars américains en 2021 à 5 153,2 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 9,0% de 2021 à 2028.

Les procédés de revêtement conventionnels sont soumis à diverses réglementations gouvernementales car bon nombre de ces applications de revêtement présentent des risques pour la santé et la sécurité. Leur exposition cause plusieurs problèmes de santé aux travailleurs de l’industrie de la peinture, tels que des maux de tête, une mauvaise qualité de sommeil, une faiblesse musculaire et des problèmes de mémoire. De plus, les peintures et revêtements anticorrosion sont constitués de composés organiques volatils (COV) La haute pression des revêtements permet aux molécules de s’évaporer dans l’air, entraînant des maladies telles que le cancer et d’autres problèmes de santé graves. Par conséquent, les gouvernements ont imposé des réglementations strictes sur ces types de revêtements. Cependant, comme les revêtements à durcissement UV ne présentent pas ces inconvénients, des réglementations gouvernementales strictes soutiennent fortement la croissance du marché des systèmes de durcissement UV pour les applications de revêtement et de finition.

Le durcissement UV est une méthode de séchage des encres, des adhésifs et des revêtements. Le système de durcissement UV est une technologie relativement ancienne et utilisée depuis longtemps. Les anciens systèmes de durcissement UV utilisaient des lampes au mercure pour le durcissement. Cependant, avec les progrès de la technologie et l’effet croissant des lampes au mercure sur les travailleurs et l’environnement, les LED UV sont utilisées comme source dans les systèmes de durcissement. La méthode de durcissement est largement utilisée dans de nombreux secteurs verticaux de l’industrie, tels que l’automobile, la santé, l’électronique, l’aérospatiale, le graphisme et l’art, et les revêtements de bois. Avec la demande croissante pour le collage et l’assemblage, l’impression, le revêtement et d’autres processus dans les industries susmentionnées, la demande de systèmes continuera d’augmenter, ce qui stimulera à son tour la croissance du marché des systèmes de durcissement UV.

Les principales parties prenantes de l’écosystème mondial du marché des systèmes de durcissement UV comprennent les fabricants de composants, les fabricants de systèmes de durcissement UV, les agences gouvernementales et les organismes de réglementation, ainsi que les utilisateurs finaux. Les fournisseurs de composants et de matériel offrent de nombreuses pièces et composants aux fabricants de systèmes de durcissement UV. Tout impact sur ces fabricants de composants a un impact direct sur les producteurs de systèmes de durcissement UV, car l’ensemble du processus de production dépend de l’approvisionnement en temps opportun des composants. La large chaîne d’approvisionnement des systèmes de durcissement UV joue un rôle énorme dans la stimulation de la croissance des systèmes de durcissement UV et a donc un impact sur la croissance du marché des systèmes de durcissement UV.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘UV Curing System Market’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des systèmes de durcissement UV

L’économie européenne a été gravement touchée par diverses limitations et restrictions dues à la pandémie. L’industrie automobile européenne a été durement touchée et a connu une baisse de plus de 20% de la production automobile globale en raison de graves perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par les confinements, réduisant ainsi la demande de systèmes de durcissement UV. Le secteur de l’électronique a également subi un impact négatif en raison de l’apparition de la pandémie. Avec des niveaux de revenus en baisse, les acheteurs ont choisi d’acheter des produits de première nécessité, tels que des articles ménagers et des produits d’épicerie, au lieu d’achats non essentiels et coûteux, tels que des cinémas maison et des téléviseurs LCD. Cependant, la production de dispositifs médicaux fonctionnait à grande échelle dans toute la région européenne, ce qui a entraîné une demande suffisante de systèmes de durcissement UV en 2020. Compte tenu de l’augmentation des campagnes de vaccination, la demande de systèmes de durcissement UV se redressait par rapport au T3 de 2020, les entreprises investissant pour rendre leurs opérations efficaces et productives.

Le marché des systèmes de durcissement UV est segmenté en fonction de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction de l’application, le marché des systèmes de durcissement UV est segmenté en collage et assemblage, désinfection, revêtement et finition et peinture. Par utilisateur final, le marché des systèmes de durcissement UV est segmenté en automobile, soins de santé, électronique et autres. Sur la base de la géographie, le marché des systèmes de durcissement UV est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale.

Phoseon Technology, Nordson, Heraeus, Dymax et IST Metz GmbH sont des acteurs clés du marché des systèmes de durcissement UV. Plusieurs acteurs importants du marché ont été analysés au cours de cette étude pour obtenir une vision holistique du marché et de son écosystème. En raison de la nature très fragmentée du marché mondial des systèmes de durcissement UV avec la présence d’un grand nombre d’acteurs régionaux et locaux dans le monde entier répondant à la demande locale, de certains acteurs mondiaux et d’acteurs se concentrant uniquement sur une catégorie de produits spécifique, la liste de cinq acteurs clés basée sur un critère commun tel que les revenus n’est pas réalisable.

