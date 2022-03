Le marché des systèmes de détection de talonnage pourrait valoir 99,5 millions de dollars d’ici 2028, selon The Insight Partners

Marché du système de détection de talonnage – Analyse approfondie de la dynamique du marché

Nos rapports d’études de marché sur le marché des systèmes de détection de talonnage peuvent vous aider à obtenir des informations cruciales sur les principaux moteurs, opportunités, défis et menaces affectant l’augmentation du marché. Ils peuvent également vous aider à prendre des décisions éclairées pour maximiser les profits et amasser des revenus massifs.

Avec la montée de l’industrialisation dans les pays développés et en développement, les risques dans tous les locaux commerciaux et gouvernementaux ont augmenté au fil des ans. La surveillance en temps réel de toutes les activités dans ces locaux est devenue une nécessité pour garantir un minimum de dommages aux personnes, aux biens et aux données. Ainsi, de nombreuses entreprises se concentrent sur le développement de systèmes de détection de talonnage dotés de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour permettre la détection des menaces en temps réel.

Le rapport inclut des informations vitales telles que la taille du marché, le taux de croissance et la valorisation de chaque marché au niveau segmentaire, régional et national, ainsi que les opportunités de croissance dans les segments de marché de niche connexes. Ces informations ont été intégrées après une étude approfondie des sources primaires et secondaires.

Paysage concurrentiel : marché des systèmes de détection de talonnage : Optex, IEE S.A, Detex, ACTi Corporation et Kouba Systems sont parmi les principaux acteurs du marché des systèmes de détection de talonnage. En outre,

Camiolog, Inc, propose des systèmes de détection de talonnage pour la détection d’accès non autorisés dans les locaux commerciaux et gouvernementaux. L’entreprise transforme les caméras 2D conventionnelles en capteurs 3D à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, éliminant ainsi les coûts et les complexités associés à l’installation de matériel spécialisé. En segmentant et en surveillant les personnes lorsqu’elles se déplacent sur une grille de plan d’étage 3D définissant les espaces à l’intérieur et à l’extérieur de chaque entrée, les caméras atteignent un nouveau sens de la profondeur et de la compréhension, assurant ainsi la sûreté et la sécurité de tous les individus, actifs et données à l’intérieur. le complexe.

Ces données ont été documentées de manière systématique en divisant le marché en segments en fonction du type, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Le rapport comprend également des informations numériques concluantes sous forme de graphiques et de tableaux pour aider les leaders de l’industrie à comprendre le scénario du marché et les opinions de différents experts.

De plus, Alcatraz AI a intégré ses solutions d’authentification faciale avec des systèmes de détection de talonnage. La solution Alcatraz AI Rock détecte le talonnage en identifiant les personnes s’approchant des points d’entrée en temps réel et en déterminant si elles sont autorisées à entrer dans l’installation sécurisée. La solution reconnaît les talonneurs qui suivent les personnes autorisées et envoie une alerte au système de contrôle d’accès, ainsi qu’une image fixe des personnes non autorisées. Ainsi, de telles initiatives proactives des acteurs du marché des systèmes de détection de talonnage pour intégrer des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique aux systèmes existants contribueraient à la croissance du marché des systèmes de détection de talonnage au cours de la période de prévision.

Le rapport comprend une analyse SWOT des principales entreprises du marché mondial des systèmes de détection de talonnage. Il contient et étudie également les développements les plus récents du marché susceptibles d’affecter l’industrie. De plus, les produits et services offerts par ces entreprises sont également documentés. Les principales entreprises contribuant à la valorisation du marché du système de détection de talonnage sont

