Le marché des systèmes de détection de talonnage devrait croître à un TCAC de 6,6 % pour atteindre 99,5 millions de dollars d’ici 2028 – Impact de la pandémie de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

Une nouvelle étude d’enquête statistique intitulée Tailgating Detection System Market examine quelques caractéristiques critiques identifiées avec Tailgating Detection System Market couvrant l’état de l’industrie, l’examen de la division et la scène ciblée. Les idées terre-à-terre du marché sont référencées de manière simple et sans prétention dans ce rapport. Un rapport d’enquête essentiel de grande envergure et exhaustif présente diverses actualités, par exemple, des facteurs d’amélioration, des systèmes de mise à niveau des entreprises, un développement mesurable, un avantage monétaire ou un malheur pour aider les lecteurs et les clients à comprendre le marché à l’échelle mondiale.

Avec la montée de l’industrialisation dans les pays développés et en développement, les risques dans tous les locaux commerciaux et gouvernementaux ont augmenté au fil des ans. La surveillance en temps réel de toutes les activités dans ces locaux est devenue une nécessité pour garantir un minimum de dommages aux personnes, aux biens et aux données. Ainsi, de nombreuses entreprises se concentrent sur le développement de systèmes de détection de talonnage dotés de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour permettre la détection des menaces en temps réel.

Le rapport présente le paysage concurrentiel du marché et une analyse approfondie et cohérente des principaux fournisseurs/acteurs clés du marché ainsi que l’impact du ralentissement économique dû au COVID.

Paysage concurrentiel : Marché du système de détection de talonnage :

InfraRed Integrated Systems Ltd

Kouba Systems Inc. ; Optex Co., Ltd.

Detex Corporation

Optex Co., Ltd.

ACTi Corporation

Conception intégrée Ltée

FASTCOM Technology SA

IEE S.A.

ANPR International Ltd

AllGoVision Technologies Pvt Ltd

Camiolog, Inc, propose des systèmes de détection de talonnage pour la détection d’accès non autorisés dans les locaux commerciaux et gouvernementaux. L’entreprise transforme les caméras 2D conventionnelles en capteurs 3D à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, éliminant ainsi les coûts et les complexités associés à l’installation de matériel spécialisé. En segmentant et en surveillant les personnes lorsqu’elles se déplacent sur une grille de plan d’étage 3D définissant les espaces à l’intérieur et à l’extérieur de chaque entrée, les caméras atteignent un nouveau sens de la profondeur et de la compréhension, assurant ainsi la sûreté et la sécurité de tous les individus, actifs et données à l’intérieur. le complexe.

De plus, Alcatraz AI a intégré ses solutions d’authentification faciale avec des systèmes de détection de talonnage. La solution Alcatraz AI Rock détecte le talonnage en identifiant les personnes s’approchant des points d’entrée en temps réel et en déterminant si elles sont autorisées à entrer dans l’installation sécurisée. La solution reconnaît les talonneurs qui suivent les personnes autorisées et envoie une alerte au système de contrôle d’accès, ainsi qu’une image fixe des personnes non autorisées.

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial du système de détection de talonnage dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du monde : Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie), Asie- Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique du Sud (Brésil, Argentine), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte et Afrique du Sud)

Les points saillants du rapport :

Estimations de la taille du marché par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2020 à 2028 et prévisions jusqu’en 2028.

La structure du marché mondial du système de détection de talonnage en identifiant ses différents sous-segments

Analyse de la valeur, de la part de marché, du paysage concurrentiel du marché, de l’analyse SWOT et des plans de développement au cours des prochaines années.

Des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché, y compris le potentiel de croissance, les opportunités, les moteurs, les défis et les risques spécifiques à l’industrie.

