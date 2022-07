Le marché des systèmes de détection de coups de feu enregistre un TCAC de 22,6% d’ici 2025

L’étude de marché du système de détection de tir par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Gunshot Detection System Market – Global Analysis and Forecast to 2025», le marché mondial des systèmes de détection de coups de feu devrait atteindre 4 325,0 millions de dollars américains en 2025, enregistrant un TCAC de 22,6% au cours de la période de prévision 2018-2025.

Le rapport segmente le marché mondial du système de détection des coups de feu en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les moindres détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des systèmes de détection de coups de feu examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

L’industrie mondiale des systèmes de détection de coups de feu est un marché très fragmenté et concurrentiel avec l’existence d’un grand nombre d’acteurs mondiaux et locaux. Alors que les principales entreprises de ce marché continuent d’élargir leur marché adressable, en élargissant leur portefeuille de produits actuel, en diversifiant leur clientèle et en développant de nouvelles applications et de nouveaux marchés, tous les acteurs de premier plan sont confrontés à un niveau de concurrence croissant, tant de la part des start-ups que les principales entreprises technologiques et industrielles mondiales. Le partenariat avec des entreprises technologiques est l’une des tendances notables du marché pour croître et survivre sur ce marché des systèmes de détection de tir, certaines des grandes entreprises étant devenues le leader de ce marché en poursuivant des coentreprises et une stratégie de partenariat. Diverses entreprises de la chaîne de valeur s’associent à d’autres acteurs technologiques du marché pour maintenir leur position sur le marché et fournir des solutions efficaces à leurs clients. Les partenariats avec les fournisseurs d’initiatives de villes intelligentes sont l’opportunité prospère qui prévaut sur le marché. Par exemple, ShotSpotter s’est associé à Verizon et à General Electric Company pour intégrer ses solutions dans des lampadaires intelligents. L’intégration des solutions de l’entreprise dans ces initiatives l’aidera davantage à augmenter sa clientèle, à réduire les coûts de déploiement et à étendre son empreinte. Ainsi, faciliter l’entreprise pour accélérer sa pénétration du marché. Les partenariats avec les fournisseurs d’initiatives de villes intelligentes sont l’opportunité prospère qui prévaut sur le marché. Par exemple, ShotSpotter s’est associé à Verizon et à General Electric Company pour intégrer ses solutions dans des lampadaires intelligents. L’intégration des solutions de l’entreprise dans ces initiatives l’aidera davantage à augmenter sa clientèle, à réduire les coûts de déploiement et à étendre son empreinte. Ainsi, faciliter l’entreprise pour accélérer sa pénétration du marché. Les partenariats avec les fournisseurs d’initiatives de villes intelligentes sont l’opportunité prospère qui prévaut sur le marché. Par exemple, ShotSpotter s’est associé à Verizon et à General Electric Company pour intégrer ses solutions dans des lampadaires intelligents. L’intégration des solutions de l’entreprise dans ces initiatives l’aidera davantage à augmenter sa clientèle, à réduire les coûts de déploiement et à étendre son empreinte. Ainsi, faciliter l’entreprise pour accélérer sa pénétration du marché.

Aperçu du marché – Système

de détection de coups de feu Augmentation du marché du déploiement du système de détection de coups de feu dans les infrastructures commerciales en raison du massacre

La férocité liée aux armes est dévastatrice ces jours-ci à travers le monde. Malheureusement, ces incidents de violence augmentent rapidement et sont souvent non signalés. Par conséquent, il est devenu essentiel pour les organismes d’application de la loi étatiques et locaux de déployer une solution capable de détecter/prévenir de tels cas à l’avenir. En outre, au cours des dernières années, il y a eu un grand nombre d’incidents de coups de feu dans les espaces publics et les infrastructures commerciales. Un tel cas misérable s’est produit à Las Vegas en 2017, où 58 personnes ont été tuées et des centaines d’autres ont été blessées par un homme armé. Aussi, en 2014, un attentat terroriste dans une école du Pakistan a tué environ 150 personnes. L’augmentation de ces incidents alimente le marché des systèmes de détection de coups de feu pour la sécurité intérieure. Selon SecurityInfowatch, environ 300 fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché du système de détection de tir: Amberbox Inc., Databuoy Corporation, Louroe Electronics, Microflown Avisa BV, QinetiQ North America, Raytheon Company, Rheinmetall AG, Safety Dynamics, Inc., Shooter Detection Systems, Shotspotter Inc.

Le marché mondial des systèmes de détection de coups de feu a été segmenté comme suit :

Marché mondial des systèmes de détection de coups de feu – Par type de produit

Intérieur

Extérieur

Marché mondial des systèmes de détection de coups de feu – Par installation Installation

fixe Installation

portable Installation

montée sur véhicule

Marché mondial des systèmes de détection de coups de feu – Par application Application de la loi

militaire

Segmentation du marché du système de détection des coups de feu par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Système de détection de tir.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Système de détection de tir, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

