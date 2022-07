Le Marché Des Systèmes De Contournement Des Pilotes Atteindra 3,56 Milliards De Dollars D’Ici 2026

New York, le 11 novembre 2019 – Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des systèmes de contournement des conducteurs était évalué à 1,01 milliard de dollars en 2018 et devrait croître à un TCAC de 17,03% de 2019 à 3,56 milliards de dollars en 2026. Les systèmes de commande du conducteur se réfèrent aux systèmes de commande intelligents de la pédale et des freins. Il s’agit d’une technologie intelligente composée de capteurs qui reconnaissent les signaux mixtes et les dysfonctionnements électriques du véhicule liés à la pédale de carburant et à la pédale de frein. Dans les cas où la pédale d’accélérateur ou de frein est activée, elle observe et élimine l’activation de l’accélérateur et arrête ainsi le véhicule de manière sûre. Cela permet d’éviter tout accident grave et aide ainsi le conducteur à manœuvrer le véhicule en toute sécurité. La demande croissante de systèmes de commande du conducteur dans les véhicules à conduite autonome est l’un des facteurs attribuables à la croissance du marché au cours de la période prévue. Un autre facteur qui contribue à la croissance du marché est la demande croissante de véhicules de luxe et haut de gamme dans les régions en développement et développées du monde. Cependant, le manque de sensibilisation des clients aux systèmes de priorité des conducteurs est le principal facteur qui freine la croissance du marché jusqu’en 2026.

Les véhicules autonomes intègrent des systèmes intelligents qui aident le véhicule à manœuvrer en toute sécurité sur la route. Le système de commande du conducteur est l’un de ces systèmes intelligents intégrés à ces véhicules autonomes. Avec l’augmentation de la demande de véhicules autonomes, la demande de systèmes de commande du conducteur devrait croître jusqu’en 2026.

Une autre tendance majeure qui peut contribuer à augmenter la demande de systèmes de commande du conducteur au cours de la période prévue est le passage des véhicules à propulsion conventionnelle aux véhicules à propulsion électrique. De telles tendances auront un impact majeur sur la demande tout au long de la période prévue. L’augmentation de la demande de véhicules électriques assistera à une énorme croissance du segment des véhicules électriques, car de plus en plus de véhicules seront équipés de systèmes de commande du conducteur dans un avenir proche.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

* Le segment des voitures particulières devrait occuper la plus grande part du marché en 2026 en raison de la demande croissante de véhicules de la part des clients. Les réformes liées à la mise au rebut des véhicules à propulsion conventionnelle et au passage aux voitures électriques sont le principal facteur attribuant à la part importante du segment. Le segment des véhicules de tourisme représentait 3,01 milliards de dollars dans la région européenne en 2018.

• De nombreuses organisations de sécurité routière de premier plan, comme la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis, ont conclu que la possibilité d’une pédale d’accélérateur bloquée est un cas sérieux de danger potentiel. Des études comme celles-ci aideront les clients à prendre conscience des dangers de la pédale d’accélérateur coincée et, par conséquent, on assistera à une augmentation de la demande de systèmes de dépassement du conducteur.

• La région de l’Amérique du Nord devrait occuper la plus grande part du marché en 2026 en raison de la forte demande de véhicules sûrs et efficaces dans la région. La région devrait atteindre 1,501 milliard de dollars en 2026.

* Toyota est l’un des principaux acteurs du marché mondial des systèmes de commande de conduite et devrait maintenir sa position jusqu’en 2020 en raison des récents développements de la société au cours des années en cours.

• Les principaux participants sont Honda (Japon), Toyota (Japon), Nissan (Japon), Hyundai (Corée du Sud), Ford (États-Unis), BMW AG (Allemagne), Robert Bosch AG (Allemagne), AB Volvo (Suède), Suzuki Motor Corp. (Japon), Renault (France).

Aux fins de cette étude, des Rapports et des Données ont segmenté le marché des Systèmes de priorité au conducteur sur la base de la Technologie des Capteurs, du Véhicule, de la Propulsion et de la Région:

Technologie (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

* Capteur Infrarouge

* Capteur Laser

* Capteur d’Image

* Capteur Radar

* Capteur à Ultrasons

* Capteur LiDAR

Véhicule (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

* Véhicule de Tourisme

o Voiture de taille moyenne

o Berline

o Minifourgonnette

o Convertible

o Croisement

o Hayon

o Autres

* Véhicule Utilitaire léger (LCV)

o Compact

o Véhicule Utilitaire

o Supermini

o Camion Léger

o Autres

* Véhicules utilitaires lourds (VHC)

o Camion Mobile

o Limousine

o Véhicule Récréatif

o Camion de Remorquage

o Camions de Pompiers

o Autres

Propulsion (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

• Électrique

* Véhicule Électrique à Batterie

* Véhicule Électrique à Pile à Combustible

* Véhicule Électrique Hybride

* Véhicule Électrique Hybride Rechargeable

• Essence

• Diesel

Composants (Chiffre d’affaires, Millions USD; 2016-2026)

• Capteur

• ECU

* Autres

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en millions USD; 2016-2026)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Reste du monde

o Moyen-Orient et Afrique

o Amérique Latine

