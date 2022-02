Le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi devrait atteindre 167 496,4 millions de dollars américains d’ici 2027 contre 1 229,0 millions de dollars américains en 2018

Demande croissante de systèmes de communication sans fil économiques et économes en énergie pour stimuler le marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi

Dernière étude de marché sur le « marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi jusqu’en 2027 par composant (LED, détecteur photo, microcontrôleur et autres) et utilisateur final (maison intelligente, ville intelligente, automobile, éducation, vente au détail, soins de santé, transports gouvernementaux et Autres) et géographie – Analyse et prévisions mondiales » , le marché du système de communication compatible Li-Fi devrait atteindre 167 496,4 millions de dollars américains d’ici 2027 contre 1 229,0 millions de dollars américains en 2018. Le rapport comprend des informations clés sur les facteurs moteurs de cette croissance et met également en lumière les principaux acteurs du marché et leurs évolutions.

Avec les avancées technologiques dans le monde numérique et les infrastructures de communication sans fil existantes qui se révèlent incapables de gérer l’augmentation prévue du nombre d’appareils connectés ainsi que le trafic de données sur le réseau, la recherche d’un nouveau système de communication émergent avec un meilleur trafic de données les capacités de manutention ont été activées. Une énorme demande pour une infrastructure de réseau de communication plus robuste et plus fiable, capable de gérer un énorme afflux de données sur le réseau, a été constatée. Conformément, les divers organismes de télécommunication ont développé un nouveau système de communication. Les médias sociaux sont devenus une partie intégrante du mode de vie des individus ces derniers temps et, par conséquent, l’utilisation d’Internet a également augmenté rapidement. La demande croissante de connectivité IoT, de sécurité, de trafic de données mobiles,

Le marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi devrait afficher une très forte croissance dans un avenir proche. Certains des principaux facteurs moteurs contribuant à la croissance du marché comprennent les problèmes de cybersécurité avec le déplacement des demandes Wi-Fi vers un système de communication plus sécurisé et les besoins croissants de déchargement des données sur l’infrastructure de communication existante avec des données en croissance rapide. En outre, la demande croissante de systèmes de communication sans fil économes en énergie et en coût devrait stimuler de manière significative le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi. Malgré quelques facteurs limitant la croissance du marché,

Les principales entreprises opérant dans le domaine du marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi qui sont présentées dans le rapport comprennent Acuity Brands, Inc., Fraunhofer HHI, Global LiFi Tech, Infinity Technology Services Limited, Lucibel SA, NextLiFi, Oledcomm, PureLiFi, Signify NV et VLNComm entre autres. Plusieurs autres acteurs opèrent également sur le marché mondial, contribuant à des parts de revenus importantes d’année en année.

Le rapport segmente le marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi comme suit :

Marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi – par composant

DIRIGÉ

Photodétecteur

Microcontrôleur

Les autres

Marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi – par utilisateur final

Maison intelligente

Ville intelligente

Automobile

Éducation

Vendre au détail

Soins de santé

Gouvernement

Transport

Les autres

Marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi – par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC) Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Reste du monde

