Le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi atteindra 167 496,4 millions de dollars américains d’ici 2027 – Analyse mondiale et croissance des activités par The Insight Partners

Le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi atteindra 167 496,4 millions de dollars américains d'ici 2027

Le marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi représentait 1 229,0 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 73,7 % au cours de la période de prévision 2019-2027 pour atteindre 167 496,4 millions de dollars américains d’ici 2027.

L’Amérique du Nord était la principale région géographique sur le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi et elle devrait être la plus importante source de revenus tout au long de la période de prévision. Les revenus disponibles élevés des particuliers, les investissements dans les technologies de pointe, l’énorme industrie de l’électronique grand public sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance dans cette région. La pénétration des appareils électroniques grand public dans la région est très élevée et des appareils comme les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs personnels ont trouvé une base d’utilisateurs plus large en Amérique du Nord.

L’Internet des objets (IoT) joue un rôle crucial dans les déploiements et les demandes de technologie Li-Fi dans cette région. La majorité des plus grandes entreprises technologiques du monde ont favorisé la forte croissance économique qui stimule le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi dans la région.

Aperçu du marché

Le marché mondial des systèmes de communication Li-Fi est en plein essor à un rythme impressionnant et devrait connaître un taux de croissance exponentiel dans les années à venir. En termes de croissance géographique, l’Europe est l’un des plus grands marchés pour les systèmes de communication compatibles Li-Fi. L’industrie du sans fil de l’UE est considérée comme une industrie cruciale car elle contribue de manière significative au PIB du pays et fournit des emplois à des millions de personnes dans la région. Le secteur automobile de l’UE est considéré comme une industrie cruciale car il contribue de manière significative au PIB du pays. L’UE est également le premier producteur de véhicules à moteur et plusieurs constructeurs automobiles haut de gamme sont basés dans la région. Avec l’augmentation de la connectivité des données à haut débit, de nombreux acteurs de cette région prennent des initiatives pour le déploiement de la technologie Li-Fi. Par exemple, en février 2019, la société néerlandaise Signify – un leader mondial de l’éclairage a annoncé que la société opère avec plus de 30 clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique afin de tester et de commercialiser son Li-Fi. système. Les luminaires compatibles Li-Fi de la société comprennent des lampes écoénergétiques supérieures qui offrent une communication sans fil à haut débit, sécurisée et stable à l’aide d’ondes lumineuses. La demande en constante augmentation de technologies de pointe parmi les industries européennes devrait nourrir le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi dans la région européenne jusqu’à la période de prévision.

Les initiatives de marché des acteurs propulsent la croissance du marché du système de communication compatible Li-Fi

Sur le marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi, une nouvelle initiative de marché est une stratégie essentiellement adoptée par les entreprises pour étendre leur empreinte à travers le monde et répondre à la demande croissante de leurs clients. Les acteurs du marché présents sur le marché des systèmes de communication basés sur Li-Fi se concentrent principalement sur les améliorations de produits en mettant en œuvre des technologies avancées. En signant des partenariats, des contrats, des coentreprises, des financements et en inaugurant de nouveaux bureaux à travers le monde, l’entreprise conserve sa marque à l’échelle mondiale. La plupart des initiatives du marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi ont été observées dans les régions Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Europe, qui ont une forte densité de solutions liées au Li-Fi.

Segmenter par type

Le marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi est classé en fonction des composants du système comme les LED, les photodétecteurs, les microcontrôleurs et autres. L’autre segment comprend, entre autres, les amplificateurs, les émetteurs et récepteurs radio. La pénétration significative des LED dans les industries, l’augmentation des partenariats entre les développeurs de technologies Li-Fi et les partenaires de l’écosystème stimulent la croissance du marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi.

Segmenter par informations sur l’utilisateur final

Le marché mondial des systèmes de communication compatibles Li-Fi est classé sur la base de différents utilisateurs finaux comme maison intelligente, ville intelligente, automobile, éducation, vente au détail, soins de santé, gouvernement, transport et autres. Le segment des autres comprend les industries des utilisateurs finaux telles que la pétrochimie, les télécommunications, l’aviation, la gestion des catastrophes et la BFSI, entre autres. Les autorités du programme Smart City ainsi que les gouvernements optent pour la connectivité basée sur le Li-Fi. Les villes intelligentes pourraient certainement bénéficier de lampadaires compatibles Li-Fi pour fournir un accès Internet aux téléphones mobiles. Les pays développés assistent à l’augmentation du nombre de maisons intelligentes, ce qui profite aux développeurs de la technologie Li-Fi dans le scénario actuel.

La vente au détail, la ville intelligente, l’éducation et les soins de santé sont les principaux segments d’utilisateurs finaux du système de communication compatible Li-Fi. Diverses entreprises opérant sur le marché entreprennent des initiatives pour propulser la technologie Li-Fi dans ces secteurs. De plus, les hôpitaux intelligents intègrent leurs infrastructures avec un système de communication compatible Li-Fi qui propulse également la croissance du marché.

Marché des systèmes de communication compatibles Li-Fi – Profils des entreprises

• Acuity Brands, Inc.

• Fraunhofer HHI

• Technologie LiFi mondiale

• Infinity Technology Services Limited

• Lucibel SA

• NextLiFi

• Oledcomm

• PureLiFi

• Signify N.V.

• VLNComm

