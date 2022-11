Le marché des systèmes de chauffage endovasculaires atteint 809,16 millions USD et devrait croître à un TCAC de 9,10% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

L’hypothermie peut être causée par une variété de facteurs, y compris une exposition accidentelle, une maladie médicale ou une hypothermie induite dans le cadre d’un traitement. Au cours de la chirurgie vasculaire, l’hypothermie est induite pour la neuroprotection, mais les patients ne peuvent pas rester hypothermiques pendant des périodes prolongées sans risque. Par conséquent, garder le patient au chaud est essentiel. Ainsi, à cet égard, des dispositifs ou systèmes de réchauffement intravasculaires sont utilisés pour maintenir les patients au chaud ou normothermiques, ce qui peut aider les patients à récupérer plus rapidement. La popularité croissante de ces dispositifs médicaux technologiquement avancés contribuera sûrement à la croissance du marché et augmentera le marché des systèmes de chauffage intravasculaires.

Selon Data Bridge Market Research , le marché des systèmes de chauffage intravasculaires est évalué à 403,12 millions USD en 2021 et montera en flèche pour atteindre 809,16 millions USD d’ici 2029 et devrait croître à un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse d’experts détaillée, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, les prix et des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché. Cadre analytique et réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de chauffage endovasculaire sont:

3M (UE)

Base de données (UE)

Geratherm Medical AG (Allemagne)

Medtronic (Irlande)

Smiths Medical (EE. UU.)

Stryker (États-Unis)

ZOLL Medical Corporation (États-Unis)

Inspiration Healthcare Group plc (Royaume-Uni)

Dynamique du marché mondial du système de réchauffement endovasculaire

conducteur

poussée chirurgicale

Les maladies cardiovasculaires sont en augmentation et nécessitent un maintien constant de la normothermie chez les patients. En conséquence, il existe un besoin pour un dispositif de réchauffement du sang qui aide à réchauffer le sang injecté à un patient. Par conséquent, ces systèmes de chauffage intravasculaire sont en augmentation.

Forte incidence des maladies neurologiques et cardiovasculaires

Les maladies neurologiques (MN) sont l’une des principales causes de décès dans les pays développés. La maladie d’Alzheimer (MA) et la maladie de Parkinson (MP) sont les maladies neurologiques les plus courantes. De nombreuses affections neurologiques augmentent la probabilité de maladies cardiovasculaires, ce qui nécessite à son tour une utilisation accrue des systèmes de chauffage.

Utilisez des équipements à la pointe de la technologie.

Un autre facteur clé de l’expansion du marché est l’adoption croissante d’équipements médicaux technologiquement avancés dans les salles d’opération, les unités de soins intensifs et les salles d’urgence. Les fabricants se concentrent sur l’amélioration des dispositifs de réchauffement intravasculaires en ligne pour permettre un écoulement plus rapide du sang normothermique et des fluides intraveineux. La portabilité de ces articles les rend également idéaux pour une utilisation en traumatologie ou pour le transport de patients à l’hôpital.

Chance

Croissance dans le secteur des urgences

La catégorie des salles d’urgence devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante des systèmes de chauffage endovasculaires pour traiter les patients victimes d’accidents et de traumatismes est un moteur de croissance majeur pour ce segment.

Thérapie de contrôle de la température améliorée et équipement de pointe.

Le marché des systèmes de chauffage endovasculaires dans les pays émergents devrait connaître une croissance importante à l’avenir. Les progrès technologiques et les thérapies améliorées de contrôle de la température des patients stimulent également le marché des systèmes de réchauffement endovasculaires au cours de la période de prévision.

Pour plus d'informations sur l'analyse du marché, explorez le résumé du rapport de recherche



Étendue du marché mondial des systèmes de chauffage endovasculaire

Le marché des systèmes de chauffage intravasculaires est segmenté en fonction de l’application, du type de produit, de la spécialité médicale et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour vous aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

catégorie de produit

cathéter veineux isolé

Connecter le tube chauffant

Système de chauffage bain-marie

Système de chauffage à bloc thermique

autre

Exiger

soins aigus

soins périopératoires

monde médical

Cardiologie

Neurologie

oncologiste

orthopédie

Chirurgie générale

autre

utilisateur final

salle d’opération

OPC

salle d’urgences

autre

Analyse régionale / aperçu du marché mondial Systèmes de chauffage endovasculaire

Comme mentionné ci-dessus, le marché Systèmes de chauffage intravasculaire est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, application, type de produit, spécialité médicale et utilisateur final sont fournies. Les pays couverts par le rapport sur le marché Systèmes de chauffage endovasculaire sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA),

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de réchauffement endovasculaires en raison d’une infrastructure de soins de santé bien développée, d’une morbidité et d’une mortalité élevées associées à l’hypothermie en pourcentage des coûts totaux des soins de santé dans le pays. Un investissement important dans le développement des hôpitaux américains est le bien-être général des patients. La région Asie-Pacifique devrait augmenter au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la proportion croissante de chirurgies et de la croissance de la population gériatrique.

Explorez le catalogue complet

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales, ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des taxes nationales et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

