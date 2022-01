Le marché des systèmes de capture de Données Électroniques devrait connaître une croissance significative jusqu’en 2027 | Oracle Corporation, BioClinica, Parexel International Corporation, Datatrak International

Le système de capture électronique de données est un logiciel basé sur le Web utilisé pour stocker toutes les données d’un patient collectées lors de tests et d’essais cliniques. Les données lorsqu’elles sont rapportées sur le papier sont ensuite capturées et enregistrées sur le système de capture de données électronique.

Les enquêtes indiquent que près de 80% des essais cliniques échouent en raison de la complexité croissante de la gestion des données, ce qui retarde également la commercialisation des médicaments en raison de besoins réglementaires non satisfaits.

Comme les installations de recherche clinique et les entreprises doivent travailler plus en moins de temps, de tels systèmes de capture de données électroniques sont une bonne alternative car ils permettent de gagner du temps, de donner de la précision et donc de donner des résultats rapides en moins de temps.

Par conséquent, la demande de systèmes de capture électronique de données augmente dans les sociétés pharmaceutiques et les organisations de recherche clinique.

La saisie électronique des données est devenue l’une des techniques préférées des chercheurs et des professionnels de la santé dans les études cliniques. Les améliorations dans la gestion de l’information et de l’analyse doivent compiler des données techniques, médicales et scientifiques de manière claire et précise, ce qui contribue à l’exigence de la capture électronique des données, qui à son tour favorise la croissance du marché mondial des systèmes de capture électronique des données.

Les essais cliniques, les dispositifs médicaux et les dossiers médicaux électroniques ont tous un potentiel de croissance important grâce aux systèmes eClinical, qui offrent un large choix d’alternatives de flux de travail.

Ces avantages comprennent des conseils sur la façon d’interpréter les nouveaux résultats dans un contexte médical et l’élimination des divergences de données. L’analyse statistique avancée et l’amélioration de la compilation des données techniques et scientifiques requises pour l’accord réglementaire sur les études cliniques sont également des avantages de l’utilisation de systèmes de capture de données électroniques.

On pense que cela améliorera l’ensemble du processus d’approbation et, par conséquent, augmentera le nombre de personnes qui utiliseront les procédures d’EDC à l’avenir. Tous ces facteurs contribuent également à la croissance du marché mondial.

Le facteur le plus important pour la croissance du marché mondial de la capture électronique de données est l’avancement rapide de la technologie.

Acteurs Clés

Oracle Corporation, BioClinica, Parexel International Corporation, Datatrak International, Inc., eClinical Solutions, Openclinica, LLC, OmniComm Systems, Inc., Acceliant, Merge Healthcare, Inc., et Clinipace, entre autres.

Points Clés du Rapport sur le Marché des Systèmes de Capture de Données Électroniques:

– Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché des Systèmes de capture de données Électroniques.

– Les systèmes électroniques de capture de données commercialisent les innovations récentes et les événements majeurs.

– Etude détaillée des stratégies commerciales de croissance des principaux acteurs du marché des Systèmes de Capture de Données Électroniques.

– Étude concluante sur le tracé de la croissance du marché des Systèmes de capture de données Électroniques pour les années à venir.

– Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et du marché vitales frappant le marché des systèmes de capture de données électroniques.

Les principaux facteurs évoqués dans le rapport?

– Développements stratégiques clés: L’étude inclut également les développements stratégiques clés du marché, comprenant la R & D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale.

– Principales caractéristiques du marché: Le rapport a évalué les principales caractéristiques du marché, notamment les revenus, les prix, la capacité, le taux d’utilisation de la capacité, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation / exportation, l’offre / demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute. En outre, l’étude propose une étude approfondie des dynamiques clés du marché et de leurs dernières tendances, ainsi que des segments et sous-segments de marché pertinents.

– Outils d’analyse: Le Rapport Mondial sur le marché des Systèmes de Capture Électronique de données comprend les données étudiées et évaluées avec précision des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen d’un certain nombre d’outils d’analyse. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du rendement des investissements ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Segmentation du Marché

* Par Composant

o Logiciels

o Services

* Par Mode De Livraison

o Hébergée sur le Web

o Entreprise agréée

o En nuage

* Par Développement

o Phase I

o Phase II

o Phase III

o Phase IV

* Par utilisation finale

o Hôpitaux

o CROs

o Instituts universitaires

o Organismes pharmaceutiques et biotechnologiques

o Fabricants d’instruments médicaux

Impact du COVID-19 sur le marché des Systèmes de Capture de Données Électroniques

Tous les rapports que nous listons ont suivi l’impact de COVID-19. L’amont et l’aval de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ont été pris en compte lors de cette opération. De plus, dans la mesure du possible, nous fournirons un supplément / rapport de mise à jour sur la COVID-19 supplémentaire au rapport.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières

Aperçu du rapport: Il comprend les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de capture Électronique de données couverts par l’étude de recherche, la portée de la recherche et les segments de marché par type, les segments de marché par application, les années considérées pour l’étude de recherche et les objectifs du rapport.

Tendances de la croissance mondiale: Cette section se concentre sur les tendances de l’industrie où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché mondial des systèmes de capture électronique de données. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où sont discutées les tendances des prix de commercialisation, la capacité, la production et la valeur de production du marché mondial des systèmes de capture de données électroniques.

Part de marché par les fabricants: Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus par les fabricants, la production et la capacité par les fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type: Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du Marché par application: Outre un aperçu du Marché mondial des Systèmes de Capture Électronique de Données par application, il donne une étude sur la consommation sur le Marché mondial des Systèmes de Capture Électronique de Données par application.

Production par région: Ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, les importations et les exportations et les acteurs clés de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation de chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils d’entreprises: Presque tous les principaux acteurs du marché mondial des Systèmes de capture de Données Électroniques sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché mondial des systèmes de capture de données Électroniques, les produits, les revenus, la production, les activités et l’entreprise.

Analyse de la Chaîne de valeur et des ventes: Il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché mondial des systèmes de capture de données électroniques.

Principaux résultats: Cette section donne un aperçu rapide des résultats importants de l’étude de recherche.

