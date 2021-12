Le Marché Des Systèmes D’Autotransfusion Cardiopulmonaire A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Impressionnant + 5% Avec Des Acteurs Clés Renommés Medtronic PLC, LivaNova PLC, MAQUET Holding B.V. & Co. KG., La Société Terumo

Le système d’autotransfusion cardiopulmonaire est un dispositif sophistiqué avec une conception remarquablement efficace qui fournit du sang autologue pendant les interventions chirurgicales. La récupération autologue des globules rouges est une technique sûre, fiable et rentable de restitution des globules rouges lavés à un patient. La plupart des systèmes de collecte de drain thoracique ont des conteneurs d’autotransfusion en option qui se connectent au tube thoracique en ligne avec le système de collecte. Les bidons sont utilisés pour recueillir le sang versé, les filtres sanguins. Les bidons occupés peuvent ensuite être suspendus comme un sac de sang de la banque de sang.

Le marché des Systèmes d’Autotransfusion cardiopulmonaire devrait croître à un TCAC de + 5% pour atteindre 505 millions de dollars d’ici 2027, contre 395 millions de dollars en 2021.

Le système d’autotransfusion cardiopulmonaire, une machine ou une pompe cœur-poumon, est une machine qui prend temporairement en charge la fonction du cœur et des poumons lors de toute chirurgie sans effusion de sang. Il maintient la circulation du sang et la teneur en oxygène du corps du patient et est opéré par des perfusionnistes. Le système d’Autotransfusion cardiopulmonaire est une forme de circulation extracorporelle et est nécessaire lors de chirurgies nécessitant l’ouverture des chambres du cœur telles que la réparation de la valve cardiaque et / ou le remplacement de la valve aortique, de la valve mitrale, de la valve tricuspide, de la valve pulmonique, pontage aorto-coronarien et la réparation de gros défauts septaux (défaut septal auriculaire, défaut septal ventriculaire, défaut septal auriculo-ventriculaire), entre autres. La machine pompe le sang et, à l’aide d’un oxygénateur, permet aux globules rouges de capter l’oxygène, tout en permettant aux niveaux de dioxyde de carbone de diminuer, imitant la fonction cardiaque et pulmonaire.

Acteurs Clés:

Medtronic PLC, LivaNova PLC, MAQUET Holding B.V. & Co. KG., Terumo Corporation, Braile Biomedica Ltda, Tianjin Medical, Senko Medical Instrument Manufacturing Co. Ltd., et d’autres.

La segmentation du marché du système d’autotransfusion cardiopulmonaire est la suivante:

* Par Produit

o Machines Cœur-Poumon

o Oxygénateurs

o Systèmes d’autotransfusion

o Autres

* Par Application

o Maladies cardiovasculaires

o Voies respiratoires

o Hémodialyse

o Autres

* Par Utilisateur Final

o Hôpitaux

o Cliniques spécialisées

o Centres de dialyse

o Centres de Chirurgie Ambulatoire

* Par Géographie

o Amérique du Nord

o Europe

o Asie-Pacifique

o Reste du monde

Géographiquement, l’analyse du Système mondial d’Autotransfusion cardiopulmonaire est effectuée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. En termes de part de chiffre d’affaires, l’Amérique du Nord domine actuellement le marché mondial et devrait rester constante au cours de la période de prévision. Cependant, la suprématie de l’Amérique du Nord sera évidemment contestée par le marché de l’Asie-Pacifique. Cette domination est due à la demande croissante en raison du nombre croissant de chirurgies et à la demande de technologies avancées dans les systèmes d’autotransfusion cardiopulmonaire dans la région. Il existe de grandes opportunités de pénétration du marché des systèmes d’Autotransfusion cardiopulmonaire pour les pays comme l’Inde et la Chine auprès des grandes entreprises déjà présentes dans les régions développées.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Systèmes d’Autotransfusion Cardiopulmonaire

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Processus de Fabrication du Marché Mondial du Système d’Autotransfusion Cardiopulmonaire Profonde

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de Développement du Marché Mondial du Système d’Autotransfusion Cardiopulmonaire 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

