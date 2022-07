Le marché des systèmes d’antennes embarquées devrait rapporter 5 685,63 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 10,3 % : The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché des systèmes d’antennes embarquées jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type d’antenne, connectivité et utilisation finale », le marché des systèmes d’antennes embarquées devrait atteindre 5 685,63 millions de dollars d’ici 2028 contre 2 858,37 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 10,3 % de 2021 à 2028.

Le marché des systèmes d’antennes embarquées est segmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’APAC détenait la plus grande part de marché en 2020, suivie respectivement de l’Amérique du Nord et de l’Europe. La région devrait également enregistrer le TCAC le plus élevé du marché des systèmes d’antennes embarquées au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des systèmes d’antennes embarquées dans l’électronique grand public alimente la croissance du marché en Asie-Pacifique. En outre, le développement croissant de nombreux appareils intelligents, maisons intelligentes, réseaux intelligents, Internet industriel et voitures connectées alimente rapidement les écosystèmes de l’Internet des objets (IoT) dans la région. Les applications IoT dépendent fortement d’une connexion sans fil pour se connecter aux passerelles IoT et à d’autres appareils de l’écosystème, en particulier dans les scénarios où la connectivité par câble est pratiquement impossible, et les antennes intégrées remplissent cette fonction en facilitant la connectivité. L’utilisation croissante d’appareils électroniques grand public tels que les smartphones et les ordinateurs portables dans les pays développés et en développement est principalement attribuée à l’augmentation du revenu disponible, à l’augmentation de la population et à la pénétration croissante d’Internet. Les progrès des technologies des smartphones et la numérisation croissante sont des facteurs importants propulsant la croissance du marché des systèmes d’antennes embarquées.

Les technologies IoT soutiennent le développement de solutions innovantes et avancées, telles que les solutions de voiture connectée, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les systèmes d’infodivertissement embarqués et les solutions de navigation et de télématique, dans l’industrie automobile. Les antennes embarquées sont intégrées dans les voitures compatibles IoT. Ainsi, une augmentation de la demande de voitures compatibles IoT ou de voitures connectées fait progresser le marché des systèmes d’antennes embarquées. De plus, les constructeurs automobiles intègrent des systèmes sophistiqués d’infodivertissement embarqués dans leurs produits automobiles pour fournir des services différenciés à leurs clients.

Le marché des systèmes d’antennes embarquées est segmenté en fonction du type d’antenne, de la connectivité et de l’utilisation finale. En fonction du type d’antenne, le marché est segmenté en antenne de trace PCB, antenne à puce, antenne patch, antenne à circuit imprimé flexible (FPC), etc. Sur la base de la connectivité, le marché des systèmes d’antennes embarquées est segmenté en GNSS/GPS, Wi-Fi/Bluetooth, cellulaire, mmWave (5G), LPWAn, RFID et UWB. Sur la base de l’utilisation finale, le marché est segmenté en électronique grand public, communication (datacom et télécom), santé, aérospatiale et défense, industrie, automobile et transport, etc. En termes géographiques, le marché des systèmes d’antennes embarquées est principalement segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie , Chine, Inde, Corée du Sud, Japon et reste de l’APAC), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste de la MEA) et Amérique du Sud (Brésil, Argentine et reste de SAM ).

Les appareils électroniques grand public, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs intelligents, les appareils portables, les tablettes, les consoles de jeu et les périphériques, utilisent des systèmes d’antenne intégrés pour les applications sans fil, notamment Bluetooth, WLAN, Wi-Fi et GPS. L’utilisation croissante des smartphones et des ordinateurs portables, entre autres, dans les pays développés et en développement est principalement attribuée à l’augmentation du revenu disponible, à l’augmentation de la population et à la pénétration croissante d’Internet. Les progrès des technologies des smartphones et l’augmentation de la numérisation propulsent la croissance du marché des systèmes d’antennes embarquées. De plus, avec la popularité croissante de Bluetooth, la demande de casques, de smartphones, de dispositifs portables, de consoles de jeux et d’autres appareils électroniques grand public est également en hausse, ce qui contribue à la croissance du marché des antennes intégrées.

Les progrès technologiques en cours ont entraîné une augmentation de la pénétration des appareils électroniques grand public dans plusieurs économies. Selon la Consumer Technology Association (CTA), les ventes de smartphones aux États-Unis représentaient 152 millions d’unités en 2020. De plus, selon l’International Data Corporation (IDC), les livraisons de smartphones ont augmenté de 5,3 % sur un an et ont atteint 1,35. milliards d’unités en 2021.

La liste des entreprises – Marché des systèmes d’antennes embarquées

Airgain, Inc. ; Antenova Ltd. ; Infinite Electronics International, Inc. ; Société de composants Kyocera AVX ; Mitsubishi Materials Corporation ; MOLEX; LINX Technologies ; Connectivité TE ; Walsin Technology Corporation ; Groupe YAGEO ; TAOGLAS ; Tallysman; Antennes Panorama ltée ; Mobile Mark, Inc. ; et 2J Antennas, S.R.O. font partie des principales entreprises opérant sur le marché des systèmes d’antennes embarquées.

En janvier 2022, KYOCERA AVX a lancé la carte d’évaluation pour tester les performances de commutation de bande d’antenne au CES 2022 à Las Vegas.

En août 2021, TE Connectivity TE a signé un accord définitif pour acquérir l’activité Antennes de Laird Connectivity.

