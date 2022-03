Le Marché Des Systèmes D’antennes Distribuées (DAS) En Amérique Du Nord Stimule La Croissance: Dynamique Et Tendances Du Marché, Efficacité Prévisions Jusqu’en

Ce rapport d’étude de marché est une excellente approche pour comprendre les informations sur le marché. Il intègre l’estimation de la mesure du marché en termes de valeur et de volume. Diverses méthodologies ont été utilisées pour évaluer et approuver la taille du marché et, parallèlement, pour évaluer la mesure de différents autres sous-marchés sur ce marché. Les principaux acteurs du marché ont été reconnus grâce à la recherche auxiliaire. Et leurs parts ont été résolues grâce à des recherches primaires et secondaires ont été effectuées pour déterminer les parts des principaux acteurs du marché Ce. Le rapport d’étude de marché This rassemble des informations sur les individus ou les organisations émergeant sur le marché This. Cela aide finalement les clients à comprendre les besoins de la majorité des acheteurs.

Si vous êtes impliqué dans l’industrie du système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord ou avez l’intention de l’être, cette étude vous fournira une perspective complète. Il est essentiel que vous gardiez à jour vos connaissances sur le marché du marché segmenté du système d’antenne distribuée (DAS) en Amérique du Nord, par offre (composants, services), couverture (intérieure, extérieure), propriété (opérateur, hôte neutre, entreprise), technologie (Wi -Fi, Petites Cellules), Facilité Utilisateur (>500K FT2, 200K–500K FT2,

Rapport d’étude de marché sur les 10 principales entreprises du système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord : COMMSCOPE, Corning Incorporated, Cobham Wireless, Comba Telecom Systems Holdings Ltd., SOLiD, ATC IP LLC, AT&T, Boingo Wireless, Inc., Dali Wireless, Zinwave , Bird Technologies, HUBER+SUHNER, JMA Wireless, Westell Technologies, Inc. , GALTRONICS, BTI sans fil, Advanced RF technologies, Betacom Incorporated, CONNECTIVITY WIRELSS SOLUTION.

Définition du produit : le système d’antenne de distribution (DAS) est une série de têtes radio entourées par les emplacements cibles qui existent avec une couverture cellulaire, des connexions réseau (unités radio, antenne donneuse, amplificateurs bidirectionnels et nœuds d’antennes) et applications basées sur les services (avant et après les services). Il est connecté sans fil avec les opérateurs, les entreprises et la technologie d’hôte neutre. L’objectif principal est de fournir une couverture en temps réel, d’améliorer les performances et autres. Les systèmes d’antennes distribuées (DAS) offrent une large gamme d’applications dans les lieux publics, l’hôtellerie, les soins de santé, l’éducation, les entreprises, la vente au détail, les aéroports et les transports.

Analyse au niveau du pays du marché du système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché du Système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le reste de l’Europe.

Lancement de produit:

En octobre, Dali Wireless (Royaume-Uni) s’est joint au projet d’infra de télécommunications, qui s’applique à la réalité virtuelle, aux véhicules autonomes et à l’Internet des objets (IoT) explose. En juin, GALTRONICS (États-Unis) a lancé une petite antenne cellulaire pour la densification sans fil qui fournit une vitesse de données constante. Il peut également tolérer des conditions environnementales difficiles.



En mars, HUBER+SUHNER a élargi son réseau de partenaires commerciaux au Japon. Cette extension a été réalisée par un contrat conclu entre M-RF Corporation et HUBER+SUHNER pour les systèmes d’antennes distribuées (DAS) et pour les applications de solutions de sites cellulaires. Cela l’aidera à renforcer ses services aux entreprises dans les secteurs de la marine et des communications et à explorer de nouvelles opportunités.

En novembre, Solid (États-Unis) a lancé 20W ALLIANC DAS (système d’antennes distribuées), qui offre une couverture et une capacité avantageuses dans les grands sites et les espaces extérieurs, notamment les stades, les campus et les paysages urbains denses.

Méthodologie de recherche: marché du système d’antenne distribuée (DAS) en Amérique du Nord

Principaux répondants : équipementiers, fabricants, ingénieurs, professionnels de l’industrie.

Participants de l’industrie : PDG, vice-présidents, responsables marketing/produits, responsables de l’intelligence du marché et responsables nationaux des ventes

Principales informations stratégiques du rapport sur le système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord :



• Analyse de la production – La production de l’équipement de manutention des patients est analysée en fonction des différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché du système d’antenne distribuée (DAS) en Amérique du Nord est également couverte.

• Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché du système d’antenne distribuée (DAS) en Amérique du Nord. Un autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

• Approvisionnement et consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’approvisionnement et la consommation pour le marché nord-américain des systèmes d’antennes distribuées (DAS). Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

Concurrents – Dans cette section, divers acteurs majeurs de l’industrie Système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

• Outils analytiques – Le rapport sur le marché du système d’antennes distribuées en Amérique du Nord (DAS) comprend les informations étudiées et évaluées avec précision sur les principaux acteurs et leur étendue de marché à l’aide de plusieurs outils analytiques, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et la faisabilité. étude. Ces outils ont été utilisés pour étudier efficacement la croissance des principaux acteurs de l’industrie.

• La vue d’ensemble du système d’antennes distribuées (DAS) à 360 degrés en Amérique du Nord basée sur un niveau régional. La part de marché, la valeur, le volume et la capacité de production sont analysés aux niveaux national, régional et national. Et un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

• Facilite la prise de décision en vue d’informations remarquables et de jauge ainsi que les moteurs et les limites disponibles du marché.

Points TOC du rapport sur le marché Système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord:

Taille et parts de marché

Tendances et dynamique du marché

Moteurs de marché et opportunités

Paysage concurrentiel

L’offre et la demande

Inventions technologiques dans l’industrie des systèmes d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord

Tendance du développement des canaux marketing

Positionnement sur le marché du système d’antennes distribuées (DAS) en Amérique du Nord

Stratégie de prix

Stratégie de marque

Client cible

