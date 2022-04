Le marché des systèmes d’aide à la décision clinique discernera une croissance amplifiée au cours de 2022-2029 | Entreprises clés – 3M, Cerner, Siemens, Elsevier, IBM, Allscripts

Synopsis du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique :

Le rapport d’étude de premier ordre sur le marché des systèmes d’aide à la décision clinique a été structuré par des joueurs d’équipe habiles et expérimentés qui travaillent dur pour réaliser une croissance et un succès absolus dans l’entreprise. Le rapport marketing agit sur l’étude et l’analyse du marché pour fournir des données sur le marché en tenant compte du développement de nouveaux produits du début au lancement. La méthodologie de recherche clé utilisée tout au long de ce rapport par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. L’adoption du rapport sur le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services.

Le marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique devrait croître avec un TCAC de 17,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les systèmes d’aide à la décision clinique (CDSS) font autorité dans la gamme informatique des soins de santé. Les développements révolutionnaires de la technologie approuvent le déploiement du CDSS, qui simplifie la prise de décision plus rapide, le traitement des données et la capacité de flux de travail progressif dans les soins aux patients.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique sont l’importance croissante et l’utilisation des mégadonnées et les outils de santé mobile aideront, l’acceptation croissante des systèmes d’aide à la décision clinique autorisés par les DSE, le nombre croissant d’associations et des partenariats entre les parties prenantes, l’augmentation de la prévalence des erreurs de médication.

Segmentation globale du marché Systèmes d’aide à la décision clinique :

Sur la base de Component, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en services, logiciels, matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en sur site, basé sur le cloud .

Sur la base du produit, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en CDSS intégré, CDSS autonome.

Sur la base de l’application, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en CDSS avancé et CDSS conventionnel.

Sur la base de Model, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en fonction de la connaissance et de la non-connaissance.

Sur la base du type, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en thérapie, diagnostic.

Sur la base du niveau d’interactivité, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en actif, passif.

Sur la base du milieu de soins aux patients, le marché des systèmes d’aide à la décision clinique est segmenté en milieux de soins ambulatoires pour les patients.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes d’aide à la décision clinique en raison du besoin croissant de solutions de technologie de l’information sur les soins de santé dans le secteur médical. L’APAC devrait observer une croissance importante sur le marché des systèmes d’aide à la décision clinique en raison de l’existence d’une importante population âgée, de la réglementation gouvernementale renforcée.

Principaux acteurs mondiaux :

Société Cerner Siemens Healthcare GmbH McKesson Corporation Epic Systems Corporation Technologie de l’information médicale Royal Philips SA Wolters Kluwer Hearst Communications Société nationale d’aide à la décision Zynx Santé Incorporée VisualDx GIDEON Informatique Observer EBSCO Industries 3M Promantra inc. MEDITECH Wolters Kluwer Santé Zynx Santé Elsevier BV IBM Watson Santé Solutions de soins de santé Allscripts

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des systèmes d’aide à la décision clinique, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur les systèmes d’aide à la décision clinique, y compris les produits, les ventes/revenus , et position sur le marché

6 Systèmes d’aide à la décision clinique Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique par régions

5 Analyse du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique par type

6 Analyse du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique par applications

7 Analyse du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Systèmes d’aide à la décision clinique

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des systèmes d’aide à la décision clinique 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

