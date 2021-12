Le marché des Systèmes d’administration de médicaments Transdermiques surperforme sur la période 2027 // 3M Company, Acrux Limited, Boehringer Ingelheim International GmbH, Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.

Les systèmes d’administration de médicaments transdermiques sont destinés à délivrer des agents biologiquement actifs finis sur la peau, principalement par diffusion, pour des effets intérieurs locaux sinon systémiques. L’administration transdermique d’API représente une alternative aux autres formes et voies d’administration de médicaments. Une absorption contrôlée, des niveaux plasmatiques plus uniformes, une biodisponibilité améliorée, une demande simple et indolore et une flexibilité de la prise en charge du médicament en retirant simplement le patch de la peau sont quelques-unes des compensations possibles de l’administration transdermique du médicament.

Les dispositifs transdermiques délivrent des médicaments par voie topique, où ils sont absorbés par la peau et dans la circulation sanguine. Ils fournissent une livraison fiable de petites quantités d’un médicament dans la circulation sanguine sur une longue période. La durée d’usure et la quantité de médicament administrée sont différentes d’un patch à l’autre.

Acteurs clés-

* Entreprise 3M

* Acrux Limitée

* Boehringer Ingelheim International GmbH

* Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.

* Lavipharm S.A.

* PLOMB CHIMIQUE Co. Ltd.

* Groupe Pharmaceutique Luye

* Nutriband Inc.

* Viatris Inc.

Le système d’administration de médicaments transdermiques est un système alternatif d’administration de médicaments à travers la peau pour une distribution systémique. Il est utilisé comme alternative aux voies intravasculaires, sous-cutanées et transmucosales orales.

Les systèmes d’administration de médicaments transdermiques prennent en charge les maladies chroniques et aiguës ainsi que les procédures cosmétiques, car ils délivrent des agents biologiquement actifs, tels que des médicaments et des cosméceutiques, à travers la peau. Il propose une libération contrôlée de médicaments, qui diminue les effets de dégradation du premier passage, diminue les effets secondaires et récupère l’efficacité de la quantité en permettant un profil sanguin stable tout au long du traitement.

Segmentation du Marché des Systèmes d’Administration de Médicaments Transdermiques-

Par Technologie:

* Électroporation

• Radiofréquences

* Ionophorèse

* Microporation

• Thermique

* Tableaux mécaniques

• Échographie

* Autres

Par Application:

* Système Nerveux Central

* Gestion de La Douleur

• Cardiovasculaire

• Hormone

* Autres

Le marché mondial des cadres de transport de médicaments transdermiques est principalement déterminé par les exemples en développement de problèmes constants qui ne peuvent pas être traités par les cadres de transport de médicaments habituels, comme les médicaments par voie orale. Les patients atteints de maladies à long terme, comme le diabète, se dirigent vers l’auto-organisation des médicaments.

Ainsi, il y a eu une connaissance des patchs cutanés en ciment avec contrôle du cours quotidien de la médecine sans aggravation. Cela a exhorté les patients et les médecins à s’incliner vers des cadres de transport de médicaments sans tourments. En dehors de cela, la large réception de cadres de transport de médicaments transdermiques du troisième âge comme l’ionophorèse améliore la confiance des patients, car elle diminue les visites régulières dans les cliniques et réduit les coûts de traitement combinés.

De plus, les progressions mécaniques, par exemple, la prise en compte des microaiguilles, les ajustements dans les plans de fixation transdermiques, et l’assemblage de colles délicates en tension et d’exhausteurs de saturation donnent d’énormes libertés aux fabricants.

Questions clés auxquelles ce rapport répond:

Comment le marché mondial des cadres de transport de médicaments transdermiques s’est-il comporté jusqu’à présent et comment pourrait-il agir avant très longtemps?

Quel a été l’effet de la COVID-19 sur le marché mondial des cadres de transport de médicaments transdermiques?

Quels sont les secteurs d’activité locaux critiques?

Quelle est la séparation du marché dépendante de l’innovation?

Quelle est la séparation du marché dépendante de l’application?

Quelles sont les différentes étapes de la chaîne de valeur de l’entreprise?

Quelles sont les variables motrices vitales et les difficultés de l’entreprise?

Quelle est la construction du marché mondial des cadres de transport des médicaments transdermiques et qui en sont les membres centraux?

Quel est le niveau de rivalité dans l’entreprise?

