Le marché des Systèmes d’administration de médicaments pulmonaires atteindra 91,12 milliards de dollars à un TCAC de +6% d’ici 2027 || AstraZeneca plc, Boehringer Ingelheim GmbH, GlaxoSmithKline plc

Les systèmes d’administration de médicaments pulmonaires (PDD) ont récemment été introduits dans le domaine pharmaceutique pour traiter à la fois les maladies pulmonaires de type local et systémique. Les systèmes pulmonaires à libération contrôlée et prolongée sont conçus pour présenter des avantages tels qu’une dose de médicament réduite, une efficacité thérapeutique améliorée, une compatibilité accrue avec les patients, un début d’action rapide, un contournement du métabolisme hépatique, un accouchement localisé et une réduction des effets secondaires systémiques.

Le marché mondial des Systèmes d’administration de Médicaments pulmonaires a généré 49,78 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 91,12 milliards de dollars d’ici 2027, soit un TCAC de +6 % de 2021 à 2027.

Les systèmes d’administration de médicaments pulmonaires sont connus pour être en mesure d’administrer simplement le médicament au site requis dans le corps directement ou à d’autres sites éloignés par la circulation sanguine. Les médicaments peuvent être pris de diverses manières par ingestion, par inhalation, par absorption par la peau ou par injection intraveineuse. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients, et toutes les méthodes ne peuvent pas être utilisées pour tous les médicaments.

Demander un exemple de copie du rapport @

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104701

Acteurs clés-

o AstraZeneca plc

o Boehringer Ingelheim GmbH

o GlaxoSmithKline plc

o Novartis SA

o Koninklijke Philips N.V.

o Société 3M

o Janssen (Johnson & Johnson)

o Clement Clarke International

o Briggs Healthcare

o Aérogène

L’Amérique du Nord a dominé le marché des cadres de transport des médicaments pneumoniques en 2020 et devrait rester prédominante pendant la période de conjecture, en raison d’une augmentation de la fréquence des infections aspiratoires, de la présence de membres centraux pour assembler et créer des médicaments pour les maladies aspiratoires, de l’expansion du nombre de cliniques d’urgence et des centres et des initiatives symptomatiques pris par le gouvernement pour le traitement des maladies aspiratoires dans la région. attribuable à l’augmentation de la fréquence des maladies pneumoniques, à l’augmentation recherchée pour le transport de médicaments aspiratifs et à la présence de différents établissements de soins médicaux.

Segmentation du Marché-

* Par Produit

o Inhalateur de poudre sèche

Inhalateur à dose unique

Inhalateur multi-doses

o Inhalateur-doseur

Inhalateur Sous Pression À Commande Manuelle

Inhalateur Pressurisé Actionné par l’Haleine

o Nébuliseur

Nébuliseur à Jet

Nébuliseur à Ondes Ultrasonores

Nébuliseur à Mailles Vibrantes

* Par Application

o Asthme

o Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

o Fibrose Kystique

o Autres

* Par Canal De Distribution

o Pharmacies de détail

o Pharmacies hospitalières

o Commerce électronique

* Par Région

o Amérique du Nord

o Europe

o Asie-Pacifique

o LAMÉE

Demande Avant d’acheter @ Cliquez ici:

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104701

De plus, l’avancement des cadres de transport des médicaments pneumoniques devrait contribuer au développement du marché. Par exemple, en octobre 2018, Philips, précurseur mondial de l’innovation en matière de bien-être, a lancé InnoSpire Go; un nébuliseur à réseau consommable de petite taille, léger et compact, destiné à transporter des médicaments en seulement quatre minutes. De plus, l’ascension de la pleine conscience parmi les personnes pour les cadres et le traitement des maladies pneumoniques et l’augmentation du nombre de cliniques et de centres symptomatiques sont invoqués pour donner des libertés gagnantes à l’extension du marché mondial des cadres de transport de médicaments aspiratoires pendant la période de figure. De plus, la présence d’organisations d’assemblage clés dans le cadre de transport des médicaments pneumoniques et la progression dans le traitement des maladies aspiratives poussent le développement du marché.

Principaux Avantages Pour Les Parties Prenantes-

L’examen donne une enquête interne et externe sur le marché des cadres de transport de médicaments aspiratoires, et les dernières choses et évaluations futures pour clarifier les poches de risque inévitables.

Il présente une étude quantitative du marché de 2021 à 2030 pour permettre aux partenaires de tirer profit des ouvertures du marché commun.

Une étude approfondie du marché dépendant des stratégies et des administrations permet de comprendre les tendances de l’entreprise.

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À Propos de Nous:

Report Consultant – Un pionnier mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité en prenant des risques de calcul menant à des affaires lucratives sur un marché en constante évolution. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront la connaissance la plus réaliste et incomparable des solutions révolutionnaires du marché. Nous avons dirigé efficacement les affaires partout dans le monde grâce à nos rapports d’études de marché avec notre nature prédictive et sommes exceptionnellement positionnés pour mener des transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités progressives sur le marché futuriste.