Le marché des systèmes d’accès conditionnel devrait connaître une croissance en 2022 | Industrie, partage, aperçu des progrès, statistiques, régions clés, acteurs importants et prévisions jusqu’en 2025

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Le marché des systèmes d’accès conditionnel représentait 2,13 milliards de dollars américains en 2014 et devrait croître à un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision 2015-2025, pour tenir compte de 5,53 milliards de dollars américains en 2025. Un marché du système d’accès conditionnel constitue essentiellement un ensemble d’appareils utilisés dans les émissions Internet ou télévisées pour restreindre tout accès non autorisé au contenu numérique fourni par les fournisseurs de services.

Marché du système d’accès conditionnel: paysage concurrentiel et développements clés

Des stratégies telles que l’acquisition, l’initiative de marché et le nouveau développement ont été observées comme la stratégie la plus adoptée dans la cond mondiale Nagravision, Verimatrix, Cisco Systems Inc., Viaccess-Orca, Coretrust, Conax, China Digital TV, Irdeto, Arris Group, Wellav Technologies marché. Peu de stratégies récentes de certains des joueurs

De cette manière, l’abonné n’a accès qu’aux contenus pour lesquels il a payé et se voit refuser tout autre avantage. Les revenus circulent donc dans la chaîne de valeur du système d’accès conditionnel. Les systèmes d’accès conditionnel sont généralement intégrés ou ajoutés en tant que matériel supplémentaire avec les appareils tels que les décodeurs montés avec des cartes à puce. Les cartes à puce agissent comme des agents de cryptage et de décryptage où toutes les informations client sont stockées. Conformément au forfait souscrit par l’abonné, la carte à puce filtre le contenu numérique devant transiter par l’appareil. Ainsi, tout accès non autorisé est interdit à l’aide de CAS. La région du marché des systèmes d’accès conditionnel en Amérique du Sud devrait connaître un taux de croissance du TCAC de 8,1 % dans les années à venir.

De plus, il leur devient difficile de réserver un temps séparé pour les médias et les données. Ainsi, dans ce cas, un décodeur hybride est une invention prometteuse qui offre à la fois la diffusion et le haut débit, permettant à un écran de télévision d’être utilisé comme télévision pour la réception de la diffusion vidéo numérique et pour une fonction de type ordinateur via l’accès à Internet.

Marché des systèmes d’accès conditionnel: informations clés – tendance future

CAS (Conditional Access System) est un programme conçu pour la protection du contenu, fourni dans un appareil de réception tel qu’un décodeur. Le CAS est spécialement conçu pour limiter l’accès non autorisé aux services de diffusion dans les services numériques de radio, de télévision et d’Internet. Dans le mode de vie effréné d’aujourd’hui, les gens sont trop occupés pour prendre suffisamment de temps pour se divertir en famille.

Soutenue par la baisse du prix des téléviseurs à écran plat et l’utilisation cumulée des téléviseurs HD, la demande de décodeurs hybrides devrait gonfler, entraînant la croissance du marché du système d’accès conditionnel. Ainsi, en utilisant un décodeur hybride, le spectre de divertissement des utilisateurs augmente car il reçoit des médias de diverses sources, y compris l’ensemble du grand pool d’Internet ainsi que la réception DVB.

Marché du système d’accès conditionnel: aperçu segmentaire

Avec la disponibilité de ces décodeurs sur le marché, l’adoption des solutions CAS est plus susceptible d’augmenter car elle permet à l’utilisateur de ne payer que pour les chaînes et services souscrits, ce qui le rend plus organisé et confortable pour l’abonné ainsi que le service. fournisseur. Par la suite, stimuler la croissance du marché des systèmes d’accès conditionnel dans les années à venir.

Alors que certains marchés de la télévision se sont transformés en une performance sans intérêt, d’autres ont enregistré une croissance saine, ce qui a contrebalancé la performance globale des régions. Des facteurs tels que le nombre croissant d’offres de divers modèles de téléviseurs UHD captivant l’attention des consommateurs accélèrent la demande de téléviseurs UHD sur le marché. Le deuxième trimestre de l’année 2016 a également enregistré une augmentation notable des dépenses effectuées par les consommateurs sur les produits de divertissement à domicile. L’achat de nouveaux abonnements au contenu devrait également augmenter parallèlement à l’évolution continue de l’industrie du divertissement à domicile vers le prochain téléviseur 4K Ultra HD.

La région Amérique du Nord a enregistré la plus grande part du marché de la télévision UHD, la Chine dans la région Asie-Pacifique est en tête en termes d’unités d’expédition levées jusqu’à 25% des expéditions locales de TCL, Skyworth et Hisense en 2015. Les pays d’Europe occidentale devraient également connaître une croissance remarquable du marché de la télévision ultra haute définition (TV UHD). Le Royaume-Uni et l’Allemagne en particulier devraient dépasser les cinq millions d’unités d’expéditions dans les années à venir. Alors que les États-Unis et la Chine devraient dépasser la limite des millions à l’avenir. Ainsi, la popularité croissante des appareils compatibles HD et 4K dans différentes industries d’utilisateurs finaux devrait offrir de nombreuses opportunités rentables aux acteurs du marché des systèmes d’accès conditionnel dans les années à venir.

