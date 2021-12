Le marché des systèmes avancés de gestion de la distribution devrait croître à un TCAC de 19,9% pour atteindre 3 035,0 millions de dollars US de 2021 à 2028

Le rapport « Prévision du marché du système de gestion de la distribution avancée jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale » ajouté à The Insight Partners a couvert et analysé le potentiel du marché mondial du système de gestion de la distribution avancé et fournit des statistiques et des informations sur la taille, les parts et la croissance du marché les facteurs. Le rapport a l’intention de fournir des informations de marché de pointe et d’aider les décideurs à procéder à une évaluation judicieuse des investissements. En outre, le rapport identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché mondial. En outre, le rapport met également en évidence les stratégies d’entrée sur le marché de diverses entreprises à travers le monde.

Smart Grid a surmonté les défis du réseau traditionnel, tels que l’effet de serre, les émissions de gaz pollués. Il s’agit d’une production d’électricité moderne qui prend en charge les sources d’énergie renouvelables telles que le soleil, le vent et l’eau. Le réseau intelligent a bénéficié d’une sécurité améliorée, aide à réduire les coûts d’exploitation, aide à abaisser les tarifs d’électricité, une transmission efficace de l’électricité et également une intégration accrue des systèmes d’énergie renouvelable à grande échelle. De même, le réseau intelligent est également capable d’apprendre le comportement de la production d’électricité, les ressources pour optimiser la production d’énergie et pour maintenir automatiquement la tension, la puissance et le facteur de fréquence sur plusieurs points du réseau. Les technologies de réseau intelligent sont florissantes sur le marché américain, avec plus de 140 entreprises, dont 77,4 % des entreprises de technologie de réseau intelligent sont basées aux États-Unis. Une infrastructure de comptage avancée (AMI) et un système de gestion des données de comptage (MDMS) sont des composants de base du réseau intelligent qui est responsable de la collecte, du stockage et de la gestion des données. Par conséquent, avec le besoin croissant de technologie de réseau intelligent et les technologies émergentes telles que l’AMI, le système de gestion des pannes (OMS) et le MDMS ont entraîné la croissance du marché dans un avenir proche.

Les principaux acteurs présentés dans cette étude sont :

ABB SA

Advanced Control Systems, Inc. (Société Indra)

Capgemini SE

Compagnie générale d’électricité

Oracle Corporation

Open Systems International, Inc. (Emerson Electric)

Operation Technology, Inc. (Etap)

Schneider Electric

Siemens SA

Survalent Technology Corporation

Impact de Covid-19 sur le marché des systèmes avancés de gestion de la distribution

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché Système avancé de gestion de la distribution. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de verrouillage ; de plus en plus d’entreprises adoptent la vidéo en tant que service. Par conséquent, la demande de système avancé de gestion de la distribution augmente pendant COVID-19 et devrait également augmenter au cours de la période de prévision.

Les objectifs de ce rapport sont les suivants :

Donner un aperçu du marché mondial des systèmes avancés de gestion de la distribution

Analyser et prévoir le marché mondial du système de gestion de distribution avancé sur la base des composants, de la catégorie et des applications

Fournir la taille et les prévisions du marché jusqu’en 2028 pour le marché global du système de gestion de la distribution avancée dans cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentés dans les principaux pays respectifs

Évaluer la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures

Fournir une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions

Pour dresser le profil des principaux acteurs du système de gestion de la distribution avancée qui influencent le marché ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché

Les questions clés auxquelles le rapport répond :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2028?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Système de gestion de distribution avancé?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial Système de gestion de distribution avancé?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial des systèmes avancés de gestion de la distribution ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Advanced Distribution Management System?

Facteurs de tendance influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA.

