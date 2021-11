Le marché des suspensions et des supports de tuyaux d’ingénierie estime qu’il augmentera à environ 4,8% du TCAC de 2021 à 2031

Les ventes mondiales de supports et de supports de tuyaux d’ingénierie devraient être évaluées à 348 millions de dollars US en 2021, avec des projections équilibrées à long terme, selon les dernières informations de Persistence Market Research. Le rapport estime que le marché se développera à environ 4,8% TCAC de 2021 à 2031.

La demande des processus intermédiaires et en aval dans les raffineries de pétrole et de gaz devrait jouer un rôle central dans l’utilisation de cet équipement. Les investissements CAPEX dans la production d’énergie thermique et nucléaire, la pétrochimie et les usines d’engrais devraient également compléter la croissance du marché au cours des prochaines années.

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché aurait connu une chute de près de 2% au cours de l’exercice 2020, mais devrait se redresser fortement au cours des 3 prochains trimestres. Les activités de production ainsi que les nouveaux projets d’investissement pour presque toutes les industries d’utilisation finale ont été bloqués, affectant ainsi l’expansion du marché. La croissance ultérieure au cours du prochain exercice budgétaire devrait toutefois connaître un taux de reprise en forme de V alors que l’activité économique revient aux niveaux d’avant la crise.

Points clés à retenir de l’étude de marché

Le développement de nouvelles technologies basées sur les matières premières, telles que le brut léger et le brut mixte, devrait avoir un impact positif sur l’offre, et l’adoption du COTC (pétrole brut en produits chimiques) devrait gagner en popularité.

La demande de supports et de supports de tuyaux d’ingénierie augmente en raison de l’augmentation des besoins en infrastructures de la population, qui comprend également les centrales de production d’électricité et d’autres utilisations finales de ce type. Les entreprises suivent la stratégie de développement de produits existants pour fournir plus de résistance aux matériaux afin qu’ils puissent supporter la charge des pipelines et le fluide qui y circule.

En cours de recherche et de développement, les acteurs du marché se concentrent sur l’augmentation de la capacité de charge des suspentes et des supports pour le transfert de plus de fluides (pétrole et gaz) à travers les pipelines. La forte demande des raffineries de pétrole et de gaz rend possible l’augmentation de la capacité

Les cintres et supports à ressorts variables supportent moins de charge que les cintres et supports constants, mais varient en fonction des besoins.

L’installation et la mise en service bénéficieront d’un gain important par rapport aux autres applications. Le marché verra également la demande de projets Greenfield dans les centrales de production d’électricité et d’autres industries d’utilisation finale connexes.

La production d’électricité sera le principal utilisateur final en raison de l’expansion des capacités de production dans les projets d’énergie thermique et nucléaire avec l’infrastructure requise pour prendre en charge les processus.

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, il y a eu une certaine baisse des projets Greenfield ainsi que des projets Brownfield dans les régions développées d’Europe et d’Amérique du Nord. La demande de projets Greenfield est élevée pour l’expansion des activités dans les marchés émergents tels que l’Asie-Pacifique.

Les principaux fabricants mettent continuellement l’accent sur les flux de trésorerie et encouragent les investissements pour innover dans les produits afin d’atteindre une croissance et de générer des revenus.

« La demande croissante des projets en cours et à venir d’expansion et de nouvelle construction de pipelines dans les industries d’utilisation finale augmentera la demande de supports et de supports de tuyaux d’ingénierie », déclare un analyste de Persistence Market Research.

Paysage concurrentiel

On observe que le marché est principalement dominé par des acteurs de niveau 1 avec une part des revenus d’environ 60% sur le marché mondial. Ces acteurs sont susceptibles d’investir dans les nouveaux développements technologiques et l’extension de leurs réseaux afin de maintenir leurs parts de marché.

Certains des principaux acteurs de cette industrie sont Piping Technology and Products Inc., Rilco, Bergen Pipe Support, National Pipe Hanger, Lisega SE et PHD Manufacturing.

