Le marché des supraconducteurs atteindra 8 564,61 millions, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 8,4 % : The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché des supraconducteurs jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application, « le marché des supraconducteurs devrait passer de 5 286,26 millions de dollars américains en 2022 à 8 564,61 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 8,4 % de 2022 à 2028.

Les processeurs supraconducteurs pourraient devenir un composant important de la prochaine génération de supercalculateurs. Pour commencer, ils pourraient aider à surmonter le problème majeur de la mise à l’échelle des ordinateurs quantiques. Deuxièmement, ils pourraient améliorer considérablement les performances des supercalculateurs classiques tout en réduisant considérablement leur consommation d’énergie. Une initiative de recherche multidisciplinaire abordera l’un des principaux obstacles de cette approche, le transport de données vers et depuis les basses températures nécessaires à la supraconductivité.

La puissance de traitement d’un ordinateur quantique repose sur des qubits supraconducteurs qui fonctionnent à des températures extrêmement basses. À température ambiante, les qubits sont généralement exploités par des composants électroniques conventionnels connectés par des lignes électriques. Lorsque le nombre de qubits atteint le niveau nécessaire de centaines de milliers, le nombre de câbles de commande devient incapable d’évoluer pour correspondre au nombre de qubits sans provoquer une charge thermique inacceptable, compromettant ainsi la basse température du processeur quantique. Une solution consiste à contrôler le processeur quantique avec un processeur classique proche. La technologie quantique à flux unique (SFQ), qui suit la logique informatique classique mais utilise une technologie supraconductrice au lieu de semi-conducteurs, est la réponse la plus prometteuse. En raison de ses exigences de basse température, SFQ n’a été utilisé que dans quelques ordinateurs classiques.

Cet inconvénient devient un avantage lorsqu’il est utilisé en conjonction avec des ordinateurs quantiques supraconducteurs. De plus, la consommation d’énergie extrêmement élevée des CPU et des GPU due à la dissipation d’énergie dans les puces en silicium est une restriction majeure des supercalculateurs. Dans les GPU, le remplacement des puces en silicium par des puces SFQ supraconductrices pourrait influencer considérablement les performances et la consommation d’énergie. Ainsi, l’augmentation des puces supraconductrices pour faire évoluer les ordinateurs quantiques et les superordinateurs stimule le marché des supraconducteurs.

L’Amérique du Nord a constamment développé des industries médicales et de défense. La région a connu une augmentation significative des investissements dans les infrastructures médicales et de l’achat d’équipements médicaux dans ces infrastructures. Ainsi, la demande croissante d’équipements d’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans la région devrait avoir un impact direct sur la demande de supraconducteurs parmi les fabricants de dispositifs médicaux. De plus, des pays comme les États-Unis et le Canada ont connu une augmentation de leurs dépenses militaires au cours des cinq dernières années, ce qui a influencé la demande de canons électriques et de canons à bobine. Les fabricants de défense adoptent massivement les supraconducteurs pour augmenter la résistance et l’efficacité des armes. Ainsi, l’augmentation de la demande de pistolets électriques et de pistolets à bobine dans la région devrait en outre contribuer à la croissance du marché des supraconducteurs en Amérique du Nord.

L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Des pays comme la Chine, l’Inde et la Malaisie ont augmenté leurs dépenses pour développer et moderniser leur infrastructure médicale. Cela a un impact positif sur la demande de supraconducteurs dans la région de la part des fabricants de dispositifs médicaux. De plus, la Chine et l’Inde contribuent à plus de 60 % des dépenses militaires de la région. Cette augmentation des dépenses militaires est utilisée pour acheter des armes de pointe pour leurs forces de défense. Par exemple, la Chine a activement investi dans le développement de canons ferroviaires avancés, ce qui devrait propulser la demande de supraconducteurs à travers le pays.

La liste des entreprises – Marché des supraconducteurs

Bruker Corporation ; Furukawa Electric Co. Ltd. ; Société américaine des supraconducteurs ; Sumitomo Electric Industries, Ltd. ; et Hitachi Ltd. sont quelques acteurs clés du marché des supraconducteurs. En outre, plusieurs autres acteurs importants du marché des supraconducteurs ont été étudiés et analysés au cours de cette étude pour obtenir une vue globale du marché mondial des supraconducteurs et de son écosystème.

En 2022, Cryomagnetics a conçu et produit les six aimants de recondensation de 5 Tesla qui composent la section de pompage différentiel (DPS), ainsi que les aimants « Pinch » et « Detector » pour cette expérience révolutionnaire.

En 2021, Hitachi, Ltd. a développé un aimant supraconducteur en diborure de magnésium (MgB2) de 1,1 m de diamètre qui peut générer rapidement un espace de champ magnétique tel que requis pour les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et a démontré que l’imagerie IRM de la région de la tête peut commencer en 10 minutes à partir d’un état de champ zéro, contre 1 à 2 heures avec un équipement conventionnel.

