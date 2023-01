Le marché des suppléments pour la santé cérébrale va augmenter par, taille, part, tendances émergentes, principaux moteurs de croissance, défis et perspectives de revenus de l’industrie

Marché mondial des suppléments pour la santé cérébrale, par produit (extraits de plantes, vitamines et minéraux, molécules naturelles), application (amélioration de la mémoire, humeur et dépression, attention et concentration, longévité et anti-âge, sommeil et récupération et anxiété), forme de supplément ( comprimés , capsules et autres), groupe d’âge (enfants, adultes et personnes âgées), canal de vente (supermarchés et hypermarchés, pharmacies, magasins en ligne et autres) – tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des suppléments pour la santé du cerveau

Selon le rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 280 millions de personnes souffrent de dépression en 2021 dans le monde. De même, selon l’Anxiety & Depression Association of America, le trouble dépressif majeur (MDD) a touché environ 6,7 % de la population américaine âgée de plus de 18 ans et plus de 16,1 millions d’adultes américains en 2020. Les suppléments pour la santé du cerveau ont acquis une énorme popularité en tant qu’antidépresseurs dans le monde. parmi les consommateurs, améliorant probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des suppléments pour la santé du cerveau devrait atteindre 18760,09 millions USD d’ici 2030, soit 8501,24 millions USD en 2022, enregistrant un TCAC de 10,40% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des suppléments pour la santé du cerveau

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (extraits de plantes, vitamines et minéraux, molécules naturelles), application (amélioration de la mémoire, humeur et dépression, attention et concentration, longévité et anti-âge, sommeil et récupération et anxiété), forme de supplément (comprimés, capsules et autres), âge Groupe (Enfants, Adultes et Personnes âgées), Canal de vente (Supermarchés et Hypermarchés, Pharmacies, Boutiques en ligne et autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, EAU, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Lonza Group (Suisse), Glanbia Plc (Irlande), ADM (États-Unis), Farbest Brands (États-Unis), SternVitamin GmbH & Co. KG (Allemagne), Adisseo (France), BTSA Biotechnologias Aplicadas SL (Espagne) et Rabar Pty Ltd (Australie) Opportunités de marché Application croissante des suppléments pour la santé du cerveau dans le secteur pharmaceutique

Augmentation du mode de vie sédentaire et trépidant de la population

Augmentation des lancements de produits et autres innovations

Définition du marché

Les suppléments pour la santé du cerveau sont des composés naturels qui affectent positivement le cerveau. Ces extraits de plantes sont disponibles sous forme de comprimés, de gélules et de poudres qui aident les personnes en bonne santé à améliorer leur attention, leur motivation, leur mémoire, leur créativité et leur vigilance. Il a été démontré que les plantes médicinales telles que withania somnifera et bacopa monniera améliorent la fonction cérébrale. De plus, les vitamines B et C sont utiles à la santé des nerfs et du cerveau.

Dynamique du marché des suppléments pour la santé du cerveau

Conducteurs

Stratégies de marketing et recommandations en plein essor

Certains facteurs qui influencent les décisions d’achat des consommateurs sont la sécurité des produits, la marque et la valeur nutritionnelle. La méfiance croissante vis-à-vis des avantages des suppléments à base de santé cérébrale à travers de nombreuses formes de médias, y compris électroniques et imprimés, est également susceptible d’augmenter le comportement d’achat. L’acide docosahexaénoïque (DHA), la vinpocétine, le bacopa monnieri, la vitamine D , la vitamine B12, les antioxydants et autres sont les ingrédients clés utilisés dans les suppléments pour la santé du cerveau.

Accroître la sensibilisation à la santé concernant la consommation de suppléments pour la santé du cerveau

Les suppléments pour la santé du cerveau comprennent des avantages nutritionnels et des vitamines qui contribuent à l’élévation de l’humeur, à l’amélioration de la mémoire, à la réduction du stress, à l’augmentation de la concentration et à la protection contre la démence, l’anxiété et la dépression. En raison du style de vie trépidant et du stress mental, les suppléments pour la santé du cerveau sont un produit de style de vie supérieur. Ces suppléments se présentent sous diverses formes, notamment des gélules, des comprimés, des poudres et autres. Les suppléments pour la santé du cerveau sont de plus en plus populaires car ils constituent une bonne source de protéines, de minéraux et de vitamines et peuvent aider à lutter contre des maladies telles que l’asthme, le cancer et la dépression.

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux joueurs du marché des suppléments pour la santé du cerveau, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dressant un panorama agressif pour le marché des suppléments pour la santé du cerveau. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché des suppléments pour la santé du cerveau. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse de charge , analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5 , etc. – Accorder



évaluation ciblée de la forme du marché ainsi que des prévisions d’ un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial des suppléments pour la santé du cerveau

– Pour vous fournir . s. étape d’ évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation des diplômes du marché des suppléments pour la santé du cerveau pour la phase d’ application, le type de produit et les sous-segments. – Accorder



revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché de Suppléments pour la santé du cerveau avec admiration pour 4 zones géographiques de premier plan et leurs pays – Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde. – Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.



