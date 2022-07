Le marché des suppléments diététiques pour la perte de poids augmentera par rapport aux industries les plus utilisées au cours de la période de prévision 2022-2030

Le marché mondial devrait enregistrer un TCAC de XX% tout au long de la période d’évaluation pour atteindre une valeur marchande de plus de XX millions de dollars US en termes de revenus d’ici la fin de 2030.

Accédez à un exemple de rapport PDF @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00037

Segmentation du marché

Le marché mondial sur la base de la forme comprend des pilules/gels mous, des liquides et des poudres. On estime que les pilules/gels mous domineront le marché au cours de la période d’évaluation et devraient dépasser les XX millions de dollars US en termes de revenus d’ici la fin de 2030.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial se compose de personnes âgées, de femmes et d’hommes. Les femmes resteront probablement les plus grandes utilisatrices de ces suppléments. La catégorie devrait générer des perspectives supplémentaires de plus de XX millions de dollars US entre 2022 et 2030.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial est classé comme magasin de santé et de beauté, pharmacie, pharmacie, vente en ligne, hypermarché/supermarché et autre canal de vente. La pharmacie des pharmacies deviendra le plus grand canal de distribution.

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00037

Le marché mondial sur la base des ingrédients comprend des suppléments botaniques, des vitamines et des minéraux, des acides aminés et autres. La catégorie des ingrédients vitamines et minéraux deviendra le plus grand ingrédient utilisé sur le marché global. Les vitamines et minéraux dépasseront les XX millions de dollars US en termes de revenus d’ici la fin de 2030.

Le marché mondial sur la base de la région est segmenté en APEJ, Europe, Amérique du Nord, Japon, MEA et Amérique latine. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord est susceptible de dominer le marché mondial tout au long de la période d’évaluation 2022-2030.

Principaux acteurs du marché

Les principales entreprises fonctionnelles sur le marché mondial comprennent