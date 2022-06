Le marché des suppléments de collagène affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des suppléments de collagène était évalué à 2 026,8 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 3 694,9 millions de dollars d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 6,9 ​​% sur l’année. période d’études (2022-2030). Les suppléments de collagène sont populaires auprès des haltérophiles et des amateurs de fitness réguliers car ils aident à maintenir la santé de la peau et des os. La croissance du marché des suppléments de collagène peut être attribuée à la montée de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite et d’autres maladies osseuses inflammatoires, ce qui a encouragé les consommateurs à instiller des suppléments spéciaux pour rester agiles.

De plus, la disponibilité facile des suppléments grâce à l’amélioration de l’infrastructure de vente au détail a été bénéfique pour les ventes de nutraceutiques. Cependant, le coût élevé des suppléments de collagène et l’adoption croissante du véganisme constituent la principale contrainte du marché.

Les suppléments de collagène appartiennent à la catégorie de produits que les consommateurs achètent fréquemment. Par conséquent, la demande pour ces produits reste constante parmi les clients. Cependant, l’épidémie de coronavirus a très peu affecté la croissance du marché mondial des suppléments de collagène. Cette baisse de la croissance du marché des suppléments de collagène est principalement attribuée à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à la perturbation de la production et de la transformation des suppléments en raison de la distanciation sociale pratiquée dans le monde entier.

Définition du marché mondial des suppléments de collagène

Les suppléments de collagène symbolisent les compléments alimentaires utilisés pour remédier à la carence en collagène dans l’alimentation. Le supplément est généralement dérivé des os et de la peau des animaux et des poissons. Il se présente sous plusieurs formes, notamment des pilules, des bonbons gélifiés, des poudres et des boissons.

Moteurs de la dynamique du marché mondial des suppléments de collagène

: changements de mode de vie et demande croissante de produits bons pour la santé

La croissance du nombre de personnes actives signifie que les gens ont moins de temps pour préparer leurs repas à la maison. La tendance croissante à consommer des aliments hautement nutritifs a encouragé les gens à consommer davantage de produits à base de viande et de suppléments. Ces facteurs, ainsi que l’augmentation des dépenses en produits bons pour la santé tels que les peptides de collagène, le bouillon d’os et les multivitamines, ont augmenté la demande de diverses sources de compléments alimentaires dans le monde.

Restrictions : adoption du véganisme

Le véganisme est la pratique consistant à cesser d’utiliser des produits d’origine animale tels que la viande et les produits laitiers. Cette philosophie associée rejette le statut marchand des animaux. Cette forme de régime comprend l’utilisation de lait végétal et l’utilisation de légumes pour la nutrition. Le véganisme est devenu très populaire dans de nombreux pays et est particulièrement populaire dans la communauté du fitness. Aujourd’hui, un grand nombre de personnes ont adopté un mode de vie végétalien car on dit qu’il a des avantages pour la santé tels que la prévention du cancer, la perte de poids, l’augmentation des niveaux d’énergie et plus encore. L’adoption du véganisme a un effet négatif sur les ventes de produits d’origine animale. Cela a été l’une des principales restrictions pour l’industrie de la viande et des produits laitiers et, dans une certaine mesure, pour l’industrie nutraceutique.

Segmentation du marché mondial des suppléments de collagène

L’étude classe le marché des suppléments de collagène en fonction de la source, de la forme, du canal de vente et de la région.

Perspective par source (ventes, millions de dollars, 2017-2030)

Marin et volaille

Porcins

Bovins

Par forme Perspective (ventes, millions de dollars, 2017-2030)

Pilules et gommes Liquides

en poudre

/boissons

Perspective par canal de vente (ventes (M$ US) , 2017-2030) Magasin de spécialités

pharmaceutiques Perspectives des magasins en ligne par région (ventes, M$ US, 2017-2030) Amérique du Nord États- Unis Canada Mexique Europe Allemagne Italie France Royaume- Uni Espagne Pologne Russie Pays-Bas Norvège République tchèque Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Le segment de la viande bovine devrait détiennent la plus grande part de marché, par source

Selon la source, le marché des suppléments de collagène est classé en marine et volaille, porc et bovin. Le segment du bœuf était le segment le plus remarquable en 2021, le segment détenant une part de marché de 40,5 % du marché mondial des suppléments de collagène. Le collagène dérivé de bovins, tels que les vaches, est connu sous le nom de collagène bovin. Le collagène bovin est principalement utilisé dans le domaine biomédical pour traiter diverses conditions médicales.

Les suppléments de collagène bovin sont utilisés pour faciliter la récupération des tissus. Ils renforcent les tissus conjonctifs et préviennent les blessures causées par les mouvements répétitifs. Le supplément de collagène d’origine bovine est très populaire parmi les bodybuilders et les athlètes. C’est la principale raison de la croissance des ventes de ce segment sur le marché mondial.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par régions, le marché des suppléments de collagène est étudié en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud

Amérique, Moyen-Orient et Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,6 % sur la période de prévision (2022-2030). Les pays étudiés dans la région Asie-Pacifique comprennent la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique est l’une des régions à la croissance la plus rapide, qui est complétée par l’amélioration de l’infrastructure et de la commodité pour établir de nouvelles activités.

La forte croissance économique des pays d’Asie-Pacifique a influencé le mode de vie et les modes de consommation des habitants de cette région. Les habitants de cette région ont commencé à dépenser davantage pour des aliments sains, des suppléments et des produits à base de viande. En conséquence, la consommation de suppléments de collagène dans cette région a considérablement augmenté au fil des ans. L’Asie-Pacifique a connu un développement important dans l’industrie alimentaire, qui devrait stimuler la croissance du marché des nutraceutiques. La supplémentation en collagène en est à ses balbutiements dans la région Asie-Pacifique et devrait prendre de l’ampleur à mesure que de plus en plus de personnes adoptent et infusent des suppléments dans leur alimentation.

Acteurs clés du marché mondial des suppléments de collagène L’

évolution des modes de vie et les préoccupations croissantes en matière de santé et de beauté encouragent les consommateurs à rechercher des solutions non invasives et efficaces. Par conséquent, ils investissent dans des activités de R&D et déploient des efforts continus pour lancer de nouveaux ingrédients améliorés pour les fabricants de nutraceutiques afin de les aider à répondre à la demande mondiale croissante de suppléments nutritionnels améliorés.

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des suppléments de collagène sont:

Plus de nourriture

Glanbia plc.

Codeage LLC.

Chassez et rassemblez

Optimum Nutrition, Inc.,

Biotech USA

TCI CO., LTD.

Vital Proteins LLC

Shiseido Co. Ltd.

Clorox

Nature’s Bounty Co