Le marché des suppléments de chardon-Marie reflétera un taux de croissance impressionnant au cours de la période de prévision 2022-2030

En bref:

Les ventes de suppléments de chardon-Marie ont atteint des revenus de 99 millions de dollars américains en 2018 et devraient afficher une croissance annuelle de plus de XX % en 2019.

– Quels sont les principaux facteurs d’influence de la croissance du marché Suppléments de chardon-Marie?

Les produits de chardon-Marie PAM et les graines de chardon-Marie de marque maison et transformées gagnent en popularité auprès des consommateurs en raison de leur commodité de consommation et de leur prix abordable.

La popularité croissante des produits multi-herbes est une tendance clé qui est de bon augure pour les ventes de suppléments de chardon-Marie. Les chardons-Marie sont des ingrédients clés utilisés dans les produits multi-herbes, qui sont de plus en plus bénéfiques pour améliorer les fonctions immunitaires, les troubles du sommeil, les fonctions hépatiques, la digestion et les maladies cardiovasculaires.

Les suppléments de chardon-Marie sont utilisés comme adjuvants pour développer diverses formules thérapeutiques, en les utilisant en combinaison avec l’aloevera, le curcuma et le pissenlit, pour traiter et gérer diverses affections chroniques.

La promotion de la régénération et de la croissance cellulaire, et la capacité d’être consommée sous forme de gélules ou de comprimés en raison de leurs propriétés de détoxification, conformément à la tendance croissante en matière de santé et de bien-être, ont favorisé l’adoption de suppléments de chardon-Marie.

Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs du marché Suppléments de chardon-Marie?

Suppléments de chardon-Marie – Paysage concurrentiel

Entity Health a récemment pris des mesures pour tirer parti de l’expansion de la pharmacie australienne, au milieu de la tendance des suppléments «anti-gueule de bois». Le nouveau supplément anti-gueule de bois de la société, LiviUP, comprend Silybum marianum dérivé de l’extrait de chardon-Marie, pour améliorer la propriété antioxydante du produit.

Amway, l’un des principaux producteurs de suppléments de chardon-Marie, est une société américaine qui vend des produits de soins à domicile, de beauté et de santé. Le Chardon-Marie Nutrilite Plus 60n d’Amway est l’un des produits de chardon-Marie les plus efficaces sous forme de comprimés. Amway, ainsi que ses sociétés sœurs, ont déclaré des ventes d’environ XX milliards de dollars américains en 2022.

Maypro Industries Inc., dont le siège social est aux États-Unis, est l’un des principaux fournisseurs de produits chimiques fins et d’ingrédients nutraceutiques spécialisés pour diverses industries, notamment la nutrition sportive et les suppléments nutritionnels. En 2017, les revenus globaux de Maypro Industries Inc. se sont rapprochés de 70 milliards de dollars américains. La poudre/extrait de chardon-Marie (silymarine) est un supplément de chardon-Marie très efficace lancé par la société qui a acquis une grande popularité auprès des consommateurs du monde entier.

Piping Rock Health Products LLC, basée aux États-Unis, propose une gamme de produits développés pour aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs de mode de vie sain à des coûts abordables. La génération globale de revenus de Piping Rock Health Products LLC a dépassé XX millions de dollars américains en 2022, et la société est devenue l’un des principaux producteurs de suppléments de chardon-Marie, grâce à son solide canal de distribution dans le monde entier.