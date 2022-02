Le marché des subwoofers devrait croître à un TCAC de 4,5 % pour atteindre 1 132,62 millions de dollars américains d’ici 2028 – Impact de la pandémie de COVID-19 et analyse mondiale par The Insight Partners

L’étude de marché Sub-Woofer réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Les innovations technologiques continues dans les systèmes audio domestiques et la demande croissante de home cinémas hautes performances augmentent l’adoption des subwoofers. De plus, des avancées telles que l’utilisation croissante des haut-parleurs Bluetooth et la connectivité Internet pour la musique et les vidéos sont des facteurs qui propulsent la demande de subwoofers. L’augmentation du développement de produits dans le segment des applications domestiques propulse le marché.

Paysage concurrentiel : Marché des subwoofers :

Dynaudio A/S

Tableau K

Harman international

Société Sony

Son SV

Pionnier Inde Electronics Pvt. Ltd.

Paradigme Électronique Inc.

Systèmes de sonorisation professionnels LW Speakers

Groupe Klipsch Inc.

JVC Kenwood Holdings Inc.

Compte tenu de la demande croissante de subwoofers dans les véhicules, l’industrie automobile est l’un des principaux secteurs contribuant au marché. Les clients ont également le choix de personnaliser le matériau de l’armoire des subwoofers selon leurs besoins. Le marché des subwoofers est développé dans quelques économies, alors qu’il est encore en forte croissance dans les économies en développement.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des caissons de basses est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Subwoofer est analysée et décrite dans le rapport.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des subwoofers du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des subwoofers dans ces régions.

Détails du chapitre du marché des caissons de basses:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des subwoofers

Partie 04 : Dimensionnement du marché des subwoofers

Partie 05 : Segmentation du marché des subwoofers par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

