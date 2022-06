Le marché des substituts osseux enregistrera une forte croissance d’ici la fin 2029

Un important rapport sur la taille, la part, les tendances du secteur et les prévisions du marché mondial des substituts osseux osseux jusqu’en 2029 traite de nombreux paramètres en profondeur pour répondre aux exigences des entreprises ou des clients. De plus, il affiche également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des acteurs clés en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR. Une équipe de professionnels expérimentés et accomplis en études de marché suit constamment les industries clés pour repérer les développements clés, les besoins non satisfaits et les opportunités de croissance possibles.

Analyse et taille du marché mondial des substituts osseux

Le marché des substituts osseux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. L’adoption croissante des chirurgies mini-invasives (MIS) contribuera à accélérer la croissance du marché des substituts osseux.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les substituts osseux :

Arthrex, Baxter International, Medtronic, Smith & Nephew, Stryker Corporation, Zimmer Biomet, Johnson and Johnson Services, Inc., Integra LifeSciences, Orthofix Holdings

….

Segmentation du marché des substituts osseux :

Par produit (allogreffes, synthétiques)

Par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées)

Par application (fusion vertébrale, reconstruction articulaire, pied et cheville, autres)

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Substituts osseux fournit des informations sur la zone de marché, qui est ensuite subdivisée en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Portée du marché des substituts osseux et taille du marché

Le marché des substituts osseux est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des substituts osseux est segmenté en allogreffes et synthétiques. Les allogreffes ont ensuite été segmentées en matrice osseuse déminéralisée. Le synthétique a été segmenté en protéines morphogénétiques céramiques, composites, polymères et osseuses (BMP). La céramique a été subdivisée en HAP, ß-TCP, α-TCP, phosphates de calcium biphasiques (BCP) et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des substituts osseux est segmenté en hôpitaux et cliniques spécialisées.

Sur la base de l’application, le marché des substituts osseux est segmenté en fusion vertébrale, reconstruction articulaire, pied et cheville, etc.

