Le marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique devrait présenter un excellent TCAC d’ici 2029, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

» Marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en AfriqueLe document d’analyse offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, du type de produit, de l’analyse de la production et de la technologie en tenant compte des principaux facteurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Selon ce rapport, les principaux acteurs prennent des mesures telles que des développements, des lancements de produits, des acquisitions, des fusions, des coentreprises et des analyses concurrentielles dans l’industrie du marché des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport de marché analyse et fournit les données historiques ainsi que les performances actuelles du marché. Ce rapport est une analyse professionnelle et approfondie de l’état actuel du marché et de l’industrie du marché des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs

Le rapport de recherche universel sur le marché des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique offre un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Le rapport étudie également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs avec l’analyse des cinq forces de Porter. Ainsi, les informations et données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans le rapport à grande échelle sur le marché des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique aideront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Les moteurs et les contraintes du marché ont été décrits en détail à l’aide d’une analyse SWOT.

Analyse et taille du marché

Le diabète, l’obésité et le syndrome métabolique sont tous devenus des problèmes majeurs de santé publique en raison de leurs liens avec un apport calorique déséquilibré. Les substituts du sucre jouent un rôle important dans la réduction des calories dans le cadre d’un régime alimentaire sain et d’un programme d’activité physique pour lutter contre les conditions mentionnées ci-dessus.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des substituts du sucre qui a augmenté à une valeur de 1624,64 millions en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2833,45 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

Un substitut de sucre est un additif alimentaire qui a le goût du sucre mais contient beaucoup moins de calories que les édulcorants à base de sucre, ce qui en fait un édulcorant à zéro calorie ou à faible teneur en calories. Ils sont dérivés de substances naturelles ou créés artificiellement à l’aide de produits chimiques et de conservateurs .

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (sirops à haute teneur en fructose, édulcorants à haute intensité, édulcorants à faible intensité), forme (cristallisée, liquide, poudre), catégorie (naturelle, synthétique), application (boissons, produits alimentaires, soins bucco-dentaires, produits pharmaceutiques, autres) Pays couverts Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Koweït, reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts DuPont (États-Unis), ADM (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Ingredion (États-Unis), Cargill Incorporated (États-Unis), Roquette Frères (France), PureCircle Ltd (États-Unis), MacAndrews & Forbes Incorporated (États-Unis), JK Sucralose Inc. (Chine), Ajinomoto Co. Inc. (Japon), JK Sucralose Inc. (Chine), Ajinomoto Co. Inc. (Japon), NutraSweetM Co. (États-Unis), Südzucker AG (Allemagne), Layn Corp. (Chine) ), Zhucheng Haotian Pharm Co., Ltd. (Chine), HSWT (France) Des opportunités L’innovation technologique croissante dans l’industrie alimentaire et des boissons

Demande croissante de suppléments nutritionnels et de collations

Les prix fluctuants du sucre

Dynamique du marché des substituts du sucre

Conducteurs

Préférences croissantes pour le sucre naturel

Les substituts du sucre sont couramment utilisés comme substituts du sucre dans les boissons telles que les boissons gazeuses ou les boissons gazeuses , les jus aromatisants et d’autres produits alimentaires. Les substituts naturels du sucre gagnent en popularité aux États-Unis alors que les préférences des consommateurs se tournent vers les aliments et les boissons biologiques. Le sucre naturel est un édulcorant hypocalorique extrait de plantes comme la stévia, les fruits de moine et autres qui est 200 fois plus sucré que le sucre. Ces avantages des substituts du sucre, ainsi que leurs avantages biologiques, ont contribué à la croissance du marché.

Demande croissante dans diverses industries d’utilisateurs finaux

L’utilisation croissante de substituts de sucre dans une variété d’applications d’utilisation finale telles que les médicaments, les cosmétiques, l’alimentation humaine et animale, la production d’éthanol et autres propulse également le marché. Il peut être utilisé comme agent de rétention d’eau dans les sérums de soins personnels et cosmétiques, ainsi que comme complément nutritionnel dans les produits pharmaceutiques comme les sirops et les injections. Une R&D solide associée à une expertise technique a propulsé l’entreprise au premier plan et, par conséquent, la demande en sucre cristallisé a augmenté au fil du temps.

Opportunité

L’innovation technique croissante dans le secteur de la transformation des aliments et la demande croissante de barres nutritionnelles augmenteront la croissance du marché. Les fabricants de succédanés du sucre devraient bénéficier des fluctuations des prix du sucre. En raison de ces facteurs, le marché se développe en tandem avec le nombre de patients diabétiques et la conscience de la santé des consommateurs.

Table des matières

Rapport de recherche sur le marché mondial des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 1 Aperçu du marché des substituts du sucre au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence sur le marché mondial des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique par les fabricants

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial des substituts de sucre au Moyen-Orient et en Afrique par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

…….SUITE POUR TOC

