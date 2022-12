Le marché des substituts du lait à base d’amande devrait atteindre 12,88 milliards de dollars d’ici 2029

Le marché des substituts laitiers à base d’amandes a été estimé à 5,20 milliards de dollars américains et devrait atteindre 12,88 milliards de dollars américains d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 12,00 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge fournit une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une tarification l’analyse, l’analyse de la consommation de la production, l’analyse des brevets et le comportement des consommateurs.

La consommation de produits laitiers a diminué dans certaines catégories au cours des deux dernières décennies, les consommateurs réagissant aux préoccupations concernant l’utilisation d’hormones, les allergènes et le profil malsain perçu de certains produits laitiers, qui étaient autrefois considérés comme un élément essentiel d’une alimentation équilibrée dans plusieurs cultures. Les produits laitiers à base d’amandes, par exemple, sont réputés pour leur santé par les consommateurs et attirent l’attention des fournisseurs de produits laitiers.

Les substituts du lait comprennent des produits à base de plantes telles que les amandes et les noix de cajou. Les substituts laitiers sont connus dans le monde entier pour leurs nombreux avantages, notamment la réduction du risque d’obésité, de diabète et de cholestérol. Des alternatives au lait sans lactose, sans gluten, sans sucre, sans cholestérol et sans OGM sont disponibles.

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-almond-based-dairy-alternatives-market

Dynamique du marché des alternatives laitières à base d’amande

chauffeur

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques liées au mode de vie et de l’intolérance au lait

L’un des facteurs clés de la croissance du marché est la prévalence croissante des maladies chroniques liées au mode de vie et l’intolérance aux protéines animales. De plus, la propagation mondiale des habitudes alimentaires végétaliennes stimule la croissance du marché. Avec la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé animale et l’augmentation du nombre de personnes intolérantes au lactose dans le monde, il y a un changement dans la préférence mondiale pour les produits à base d’amandes. En conséquence, le marché a une perspective plus positive.

Hausse du marketing des médias sociaux

De plus, le développement de nouveaux produits comme le lait d’amande, le fromage et le yaourt stimule la croissance. Ces produits sont riches en nutriments essentiels et ont un goût presque identique à leurs homologues animaux. D’autres facteurs tels que de vastes activités promotionnelles menées par des célébrités et des athlètes pour promouvoir la consommation de produits végétaliens afin de maintenir un mode de vie sain et une disponibilité facile des produits via des canaux de vente au détail en ligne à croissance rapide devraient pousser le marché encore plus loin.

opportunité

L’intolérance au lactose est l’une des opportunités récentes pour un marché mondial. La grande majorité de la population mondiale restera intolérante au lactose. Ce segment de la population mondiale aura toujours besoin d’une alternative sans lactose que l’industrie des produits à base d’amandes peut offrir. Une autre possibilité est le mouvement pour un mode de vie durable, qui préconise des produits respectueux du climat et des animaux. Alors que les gens font des choix plus respectueux de l’environnement pour réduire leur empreinte carbone nationale, le marché mondial porte une attention particulière à une excellente opportunité pour un marché en croissance pour les substituts du lait à base d’amande.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-almond-based-dairy-alternatives-market

Impact du COVID-19 sur le marché des substituts laitiers à base d’amandes

L’épidémie de COVID-19 a fait des ravages dans l’industrie du lait fonctionnel et des compléments alimentaires. Plusieurs travailleurs de première ligne, dont des médecins, des infirmières, d’autres professionnels de la santé, des travailleurs de l’assainissement ou des balayeurs et d’autres, travaillent dur pour arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Les agences gouvernementales ont conseillé aux citoyens de suivre un régime alimentaire sain et nutritif pour lutter contre la maladie.

Cela devrait augmenter la demande de produits à base de plantes qui favorisent la santé et le fonctionnement optimal du corps en fournissant des nutriments essentiels. Les produits à base de plantes sont nécessaires pour faire croître et réparer les cellules et les tissus humains. Les protéines végétales sont bénéfiques pour la perte de poids et fournissent les éléments de base pour des muscles et des tissus sains.

Portée du marché mondial des substituts de lait à base d’amande

Nutritif

vitamines

protéines

les glucides

formulation

Simple et doux

Aromatisé et non sucré

Aromatisé et sucré

Simple et sans sucre

Marques

soie

Diamant bleu

Tellement délicieux

Fermes de Californie

Rêve

Autre

application

Manger

breuvages

canal de distribution

Supermarchés/Hypermarchés

En ligne

boutiques spécialisées

Obtenez plus d’ infos@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-almond-based-dairy-alternatives-market

Analyse régionale / aperçu du marché des substituts laitiers à base d’amandes

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts de lait à base d’amande sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe. vers l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste du monde (APAC) vers le monde (APAC), l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des substituts du lait à base d’amandes. Le leadership de l’Amérique du Nord sur le marché des substituts du lait à base d’amande peut être attribué à des facteurs tels que la sensibilisation des consommateurs à l’importance des régimes riches en protéines, une sensibilisation accrue à la santé, un secteur laitier bien établi et une plus grande adoption des progrès technologiques dans le secteur laitier et industries des boissons.

Parcourir les rapports associés :

https://limex.me/feed/?gam=logo

https://spurstartup.mn.co/posts/29881041

https://network-66643.mn.co/posts/29881053

https://www.xaphyr.com/blogs/189169/Asia-Pacific-Bakery-Processing-Equipment-Market-Growth-Rate-Trends-Size

https://www.findit.com/ContentBuilder/RightNow

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/asia-pacific-bakery-processing-equipment-market-growthm/d1f1497d-7a04-4a9e-bc51-c4373338a5e1

https://hackmd.io/k-mD9fiSR7WQs_HFSTN_PQ

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com