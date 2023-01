Le marché des substituts d’œufs végétaux au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 5,1 % au cours des années de prévision 2022-2029 Le marché des substituts d'œufs aux herbes au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché entre 2022 et 2029. Selon Data Bridge Market Research, ce marché devrait croître à un TCAC de 5,1 % entre 2022 et 2029, pour atteindre 78,36 millions de dollars . La demande croissante d'aliments végétaux et végétariens et la sensibilisation croissante du public aux avantages pour la santé des substituts d'œufs à base de plantes stimulent le marché des substituts d'œufs à base de plantes.

Seuls les articles qui sont étiquetés comme substituts d’œufs à base de plantes par le fabricant ou qui spécifient le substitut d’œufs comme l’une de ses utilisations sur les spécifications du produit sont considérés comme des substituts d’œufs à base de plantes.

Les substituts d’œufs à base de plantes imitent presque toutes les fonctions des œufs conventionnels. Le but des substituts d’œufs à base de plantes est simplement de fournir les qualités de liaison requises pour les produits de boulangerie comme les gâteaux, les muffins et les crêpes.

Les substituts d’œufs à base de plantes sont riches en calcium et en vitamine B12, faibles en gras et sans cholestérol. Par conséquent, de nombreux consommateurs le préfèrent pour ses bienfaits pour la santé. Les œufs à base de plantes sont présentés dans une variété d’emballages de différents fabricants et sont fabriqués à partir de diverses sources végétales telles que les céréales, les légumineuses, les algues, etc.

En outre, la demande croissante des consommateurs pour les substituts d’œufs à base de plantes en raison de leurs bienfaits pour la santé, associée à la tendance croissante des aliments végétaliens et à base de plantes, est un moteur clé sur le marché des substituts d’œufs. . Cependant, un manque de connaissances sur les aliments à base de plantes peut entraver la croissance du marché des substituts d’œufs à base de plantes.

Étendue du marché des substituts d’œufs végétaux et taille du marché

Le marché des substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en fonction du type, de la source, de la gomme utilisée, de la forme, de la fonction, de la propriété, de la catégorie et de l’application. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type d’œuf à base de plantes, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique pour les substituts d’œufs à base de plantes est segmenté en substitut de blanc d’œuf, substitut de jaune et substitut d’œuf entier. Le segment des substituts de blanc d’œuf devrait dominer le marché des substituts d’œuf à base de plantes d’ici 2022, en raison de l’introduction de divers produits d’ingrédients de préparation de blanc d’œuf sur le marché.

Selon la source, le marché des substituts d’œufs à base de plantes au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en protéines de soja, protéines de pois, graines de lin, graines de chia, protéines de blé, farine d’algues, amidon de tapioca, pomme de terre, amidon d’arrow-root, fève, haricot mungo, et d’autres. Le segment des protéines de soja devrait dominer le marché des substituts d’œufs à base de plantes d’ici 2022, en raison de la demande croissante de concentré de protéines de soja, qui permet au produit de remplacement des œufs à base de plantes d’avoir une bonne texture et d’imiter la texture des œufs conventionnels entre fabricants Vous pouvez. .

Analyse au niveau national du marché des substituts d’œufs à base de plantes au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique Herbal Egg Replacer est analysé et des informations sur la taille du marché par pays, type, pays d’origine, chewing-gum utilisé, forme, fonction, propriété, catégorie et application mentionnée sont fournies précédemment.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des substituts d’œufs à base de plantes au Moyen-Orient et en Afrique comprennent les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Koweït, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. L’Afrique du Sud connaîtra une croissance au cours de la période de prévision en raison de la prise de conscience croissante des avantages pour la santé des alternatives aux œufs à base de plantes.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans différents pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique, les défis auxquels sont confrontées les marques locales et nationales en raison d’une concurrence féroce ou de pénuries, et l’impact des canaux de vente sont pris en compte pour fournir une analyse prédictive des données pays.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des substituts d’œufs végétaux

Le paysage concurrentiel du marché Remplacer les œufs à base de plantes fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les bases et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de tests de produits, les approbations de produits, les brevets, la portée et la portée des produits, application incluse. . avantage, courbe de bouée de sauvetage technologique. Les points de données présentés ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des substituts d’œufs à base de plantes.

Les principaux acteurs du marché des substituts d’œufs à base de plantes sont DuPont, Alternative Foods , Ingredion, MGP , Kerry , Taylor, Corbion et d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

